John Candy proslavio bi 71. rođendan, a i dan danas njegove su uloge među omiljenima.

Detalji života i djela neprežaljenog glumca i komičara Johna Candyja ponovno će biti otkriveni i to u novom dokumentarcu o jednom od njegovih hit filmova "The Blues Brothers" iz 80-ih godina.

John je bio poznat i po ulogama u drugim sjajnim komedijama, uključujući "Uncle Buck", "Splash", "Cool Runnings", a pojavio se i u nastavku filma "Sam u kući".

Glumac koji bi ovih dana proslavio 71. rođendan nažalost je preminuo 1994. godine u dobi od samo 43 godine i ostavio za sobom ženu, djecu i naslijeđe svojih filmskih uloga.

John je rođen u Newmarketu u Kanadi, 31. listopada 1950. godine, odrastao je u središnjoj kanadskoj provinciji iz koje se preselio u glavni grad Toronto kako bi pohađao srednju školu.

Dok je bio na koledžu u Torontu buduća zvijezda počela je istraživati ​​svijet glume – a svoju prvu scensku ulogu dobila je 1971. godine. počeo je glumiti u malim televizijskim i filmskim ulogama, a jednom snimanju je upoznao zvijezdu "Ghostbustersa" Dana Aykroyda i zvijezdu "Honey I Shrunk The Kids" Ricka Moranisa.

Johnov glumački rad počeo se oslanjati na svijet komedije, što je postigao kao član improvizirane stand up trupe The Second City koja je također desetljećima bila poligon za druge zvijezde, uključujući Mikea Myersa, Amy Poehler, Tinu Fey i Billa Murraya. Prvu veću ulogu dobio je humorističnoj seriji "Second City Television", a nastavio je glumiti u komedijama na velikom platnu – uključujući "The Blues Brothers"

Do ranih 80-ih, John je bio na radaru većine obožavatelja komedije, ali njegov veliki proboj dogodio se 1984. godine zahvaljujući ulozi Freddieja Bauera u "Splashu" u kojem je glumio s Tomom Hanksom. Od tog trenutka, njegova je karijera krenula u nebo, a filmske uloge nastavile su se samo nizati.

Osim na poslovnom planu, išlo mu je i na privatnom pa se John oženio Kanađankom Rosemary Hobor 28. travnja 1979. na ceremoniji u Torontu u Kanadi i par je ostao u braku sve do Johnove iznenadne smrti. Dobili su kćer Jennifer koja je rođena u veljači 1980. i sina Chrisa koji je rođen u rujnu 1984., a oboje je krenulo njegovim stopama u svijet glume.

Ali tijekom života John se borio s težinom, a proganjala ga je i obiteljska povijest srčanih problema.

Govoreći za The Hollywood Reporter 2016., Johnov sin Chris rekao je: “Uvijek je radio na svojoj težini i zdravlju. I na sreću, pomogao nam je da to sami shvatimo. Odrastao je sa srčanim oboljenjima. Moja sestra i ja smo jako dobro svjesni toga i pazimo na sebe. Njegov otac je imao srčani udar, njegov brat je imao srčani udar. Bilo je to u obitelji. Imao je trenere i radio bi na svakoj novoj prehrani. Znam da je dao sve od sebe.”

Tijekom svog života John je govorio o borbama za mentalno zdravlje s kojima se također suočavao, rekavši: "Ne gledam svoje filmove. Jednostavno sam previše kritičan prema sebi".

Časopis People ranije je tvrdio da je zvijezda patila od ozbiljne tjeskobe, dok drugi izvještaji navode da je bio duboko povrijeđen podsmijehom suvremenika o njegovoj težini.

Johnov prijatelj, producent Peter Kaminsky, sugerirao da su problemi s težinom pokojne zvijezde povezani s njegovim mentalnim zdravljem, rekavši: "Jedenje, gutanje, pušenje. Za Johna je to bio način da proguta tu tjeskobu".

Hollywood i glumački svijet ostali su šokirani 4. ožujka 1994. kada je objavljeno da je John preminuo u 43. godini i to radeći na svom novom filmu "Wagon's East" u Meksiku kada je doživio smrtonosni srčani udar.