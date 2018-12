Ako ste voljeli romantične komedije Vjenčanje iz vedra neba, Dogodilo se na Manhattanu i Za sve je kriva svekrva - ovu ćete obožavati!

Maya je uvijek bila za jednu diplomu udaljena od uspjeha, dok joj jedna mala laž nije dala priliku da pokaže svijetu za što je sposobna.

Maya Vargas (JENNIFER LOPEZ) slavi svoj 43. rođendan i želi samo jedno. Promaknuće na poslu. Nakon 15 godina rada u trgovini Value Shop, posljednjih šest kao asistent menadžera, sad je spremna za nešto puno veće. Makar njezin životopis ne ukazuje na to da je materijal za višeg menadžera, njezino iskustvo je više nego dovoljno. Ona je inovator koja sluša svoje klijente, zna što im je potrebno i uvijek pronađe način kako to izvesti.

PR

Ali Value Shop zaposli „pravu osobu za taj posao“ – muškarca s MBA diplomom, a ne Mayju sa srednjoškolskim obrazovanjem. Mayin dečko Trey (MILO VENTIMIGLIA) i najbolja prijateljica Joan (LEAH REMINI) pokušavaju ju oraspoložiti, ali Maya je frustrirana jer se opet pokazalo da se iskustvo ne može nositi s akademskim statusom. Je li cijela njezina budućnost već odlučena unaprijed još kad je bila navršila šesnaest ili može promijeniti život u i svojim četrdesetima?

To pitanje je tema filma SAD ILI NIKAD, nove komedije Petera Segala (anger Management, Tommy Boy), jednog od najuspješnijih redatelja komedija današnjice.

Mayi će se nasmiješiti sreća kad ju odjednom pozovu na razgovor u elitnu manhattansku tvrtku kozmetičkih proizvoda Franklin & Clarke. Predsjednik tvrtke Anderson Clark (TREAT WILLIAMS) ju želi upoznati te pozove i svoju kćerku Zoe (VANESSA HUDGENS), zvijezdu u usponu, da se uvjeri u njezine sposobnosti.

PR

Makar je Zoe skeptična, Andersona zadivi Mayina snalažljivost – kao i njezina diploma sa sveučilišta Wharton, volontiranje u udruzi Peace Corps i znanje mandarinskog. Ali ono što Zoe i njezin otac, pa ni sama Maya, ne znaju jest to da je sve to izmislilo Mayjino kumče koje ju za rođendan iznenadi njezinim novim - identitetom na Internetu.

Ovog prosinca svoje slobodno vrijeme provedite u CineStaru i zabavite se uz romantičnu komediju Sad ili nikad!