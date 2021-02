Izvršni producent serije "Outlander" Matthew B. Roberts objasnio je da su bili jako oprezni kako netko ne bi proširio koronavirus među ekipom na setu.

Izvršni producent popularne serije "Outlander" Matthew B. Roberts progovorio je o izazovima snimanja šeste sezone usred pandemije koronavirusa.

"Nisam htio da ja ili članovi ekipe promijenimo radnju zbog COVID-a. Imamo puno intimnih scena", ispričao je Roberts za magazin Elle. Pojasnio je kako se svi često testiraju na koronavirus i imaju stroge protokole zbog bliskih kontakata koje tijek priče u "Outlanderu" zahtijeva.

Istaknuo je važnost zdravstvenih mjera za vrijeme snimanja serije u kojoj glavne uloge igraju Caitriona Balfe i Sam Heughan. "Testiranje, testiranje, testiranje, testiranje. Morali smo dokučiti kako biti sigurni da smo sve testirali milijun puta prije nego što bi se pojavili na setu i tako smo zadržali naš mjehurić sigurnim što je više moguće. To je bio naš glavni fokus, da se svatko osjeća sigurnim dok dolazi na snimanje, u studije i na lokacije", rekao je producent.

Otkrio je da su odlučili ranije raditi dok ne dođe do pandemije, no zbog svega su na kraju promijenili planove i bacili se na šestu sezonu. Osvrnuo se i na to da su im zdravstveni radnici preporučili da ljudi budu udaljeni dva metra na snimanjima kako ne bi došlo do širenja koronavirusa.

"Ne znam kako pisati scene u skladu s COVID-om, pogotovo ne za 'Outlandera' jer ćemo imati ljude jedne uz druge dok su emotivne. Pričaš s ljudima koji su ti blizu, a tako se prenosi koronavirus. Morali smo shvatiti kako zadržati 'Outlander' da bude 'Outlander'. Stoga smo napisali scenarije i riješili to s produkcijom", dodao je Roberts.

Inače, jedna od zvijezdi serije, Heughan je u travnju prošle godine progovorio na društvenim mrežama o maltretiranju koje je proživio tijekom godina emitiranja i snimanja. Naime, serija "Outlander" napravljena je prema serijalu knjiga Diane Gabaldon, a mnogi su obožavatelji pretjerali u nasrtanju na glumca.

"Stalno me uhode, maltretiraju moje kolege i konstantno mi pokušavaju hakirati mail i ostale privatne račune. Htio sam s ovim što sam postigao pomoći humanitarnim organizacijama i donijeti malo veselja u ovim teškim vremenima. Pazite na sebe", poručio je glumac. Opovrgnuo je i tvrdnje da je homoseksualac.