O rock baki Tini Turner je premijerno prikazan dokumentarac "Tina" koji je pun dirljivih intervjua o svemu što je prošla u privatnom životu s bivšim mužem Ikeom Turnerom koji ju je zlostavljao, a progovorila je i o karijeri i kako su se prema njoj odnosili direktori diskografskih kuća.

Rock diva Tina Turner (81) u središtu je radnje novog dokumentarnog filma koji niže velike uspjehe, no kako je rekla autorima, to još nije cijela njezina priča.

HBO-ov okumentarac "Tina" je imao svjetsku premijeru 2. ožujka na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, a režirali su ga Oscarom nagrađeni Dan Lindsay i T. J. Martin. Film se bavi sa šest desetljeća glazbene karijere rock bake i njezinim trijumfom nad zlostavljanjem supruga Ikea Turnera i diskriminacijom.

U dokumentarcu su prikazani emocionalni intervjui s Tinom u kojima se prisjeća svog djetinjstva obilježenog siromaštvom i branjem pamuka u poljima u Tennesseju, svog pjevačkog debija s nasilnim mužem Ikeom i usamljenih godina dok je bila vodeća ženska rock zvijezda.

Dio filma su Oprah Winfrey te Kurt Loder i Angela Bassett koji su bili nominirani za Oscara za biografski film "What's Love Got to Do with It" o Turner iz 1993. Pjevačica nije bila zadovoljna njime i kritizirala ga je te ga je godinama odbijala pogledati i odbijala je prikaz nje kao žrtve.

U dokumentarcu objašnjava zašto je 80-ih odlučila javno progovoriti o godinama fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja od strane muža Ikea. Ističe da su je i kad se razišla s njim uvijek u intervjuima ispitivali o njihovom odnosu.

"Unatoč svom uspjehu koji sam postigla, ljudi su i dalje govorili o Tini i Ikeu. Nisam bila zainteresirana o prepričavanju te smiješne, sramotne priče o mom životu. No osjećala sam da je to jedini način da skinem novinare sa svojih leđa", istaknula je Tina.

Oprah je nazvala pjevačicu pionirom u govorenju o njenoj traumi u vrijeme kada je to još bilo rijetko u industriji zabave. "Nitko nije pričao o seksualnom, fizičkom i obiteljskom zlostavljanju", istaknula je voditeljica koja je u djetinjstvu preživjela zlostavljanje.

"Naša generacija je ona koja je počela kršiti tu šutnju", dodala je Winfrey.

Turner je u dokumentarcu priznala da joj se i dan danas javljaju sjećanja na trenutke kada ju je Ike tukao. "Vraćaju se te scene, javlja se ta stvarna slika, to je poput prokletstva", ispričala je.

Njezin muž, njemački izvršni glazbeni producent Erwin Bach (65) usporedio je Tinu sa šokiranim vojnicima koji se vrate iz rata, a prema svemu je jasno da ona boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Riječ je o anksioznom poremećaju, a pod rizikom da obole od njega su ratni veterani, osobe koje su preživjele fizički ili seksualni napad, zlostavljanje, nesreće, prirodne katastrofe i mnoge druge teške događaje.

Dokumentarac progovara i o preprekama koje je glazbenica morala nadići da bi postala seks simbol u srednjim godinama života i punila stadione. "Imala sam san. Moj san je bio biti prva afroamerička rock pjevačica koja će biti u rangu Rolling Stonesa", naglasila je Tina.

Film uključuje šokantne intervjue u kojima su citirani direktori diskografskih kuća kako koriste rasističke i mizoginističke uvrede kako bi objasnili zašto su htjeli prestati surađivati s Turner početkom 80-ih.

Rock diva je svima pokazala što može 1984. s albumom "Private Dancer" koji se prodao u milijunskim kopijama diljem svijeta, a uključuje i njezinu prvu veliku solo izvedbu "What's Love Got To Do With It", pjesme koju je mrzila dok ju nije učinila svojom.

"Ne smatram 'Private Dancer' povratničkim albumom. Tine ranije nije bilo, ovo je bio njezin debi i to je bio moj prvi album", rekla je pjevačica.

Turner se umirovila i odustala od turneja 2008. i na kraju filma krhka glazbenica odlazi na mjuzikl o njenom životu s Winfrey i mužem Bachom. "Trebala bih biti ponosna na to i jesam", kaže Tina sa suzama u očima i pozdravlja se s obožavateljima.