Ivana Roščić se nakon dugo vremena pojavila u javnosti i to na Pula Film Festivalu, na kojem je prikazan njezin najnoviji film "Stric".

Naša filmska i kazališna glumica Ivana Roščić zablistala je na Pulskom filmskom festivalu na kojem se pojavila na projekciji filma "Stric" u kojoj igra glavnu žensku ulogu.

43-godišnja glumica pažnju je plijenila u izazovnoj haljini ispod koje nije nosila grudnjak, a koje je s prednje strane imala i zanimljive izreze i prorez sa stražnje strane. Dobro raspoložena i uzbuđena zbog premijere pozirala je okupljenim fotografima, a društvo su joj pravili i kolege glumci.

Uz Ivanu u filmu glume Goran Bogdan, Roko Sikavica i legendarani Miki Manojlović, a ona nije krila sreću što je dobila priliku s njima surađivati.

"Mikija poznajem već dugi niz godina i susretali smo se na dva filma, međutim nismo imali nikakvih zajedničkih scena. Jako smo povezani, čujemo se barem jednom tjedno, rad na filmu nam je bio veliki užitak i takvi veliki glumci puno daju, puno primaš i onda i ti sam daješ i želiš dati još više", izjavila je Ivana za DNEVNIK.HR.

Film je poprilično mračan, no Ivana nam je otkrila kako je na setu prevladavala jedna sasvim drugačija atmosfera.

"Bilo nam je jako zabavno. Mi smo se toliko smijali, jer su to bile tako neke bizarne situacije u kojima se ne možeš ne smijati. Naravno, meni kao glumici koja igra majku nije bilo najjednostavnije, ali bilo je puno smijeha i puno ozbiljnosti kada je trebalo biti ozbiljno", otkrila je.

Ivana se prisjetila i svoje prve velike filmske uloge u filmu "Ta divna splitska noć" koji je premijeru također imao na Pulskom filmskom festivalu.

"Pamtimo to jako dobro i često dolazim u Pulu, bila sam i prije dvije godine s "Terezom 37" i s "Mare", evo me sada ponovno sa "Stricem" tako da se volim vraćati u Pulu. Za Pulu se vežu moji počeci. Ali uvijek imam tremu. Pulska publika je divna i vrlo je iskrena, tako da me zanima što će biti. Vjerujem da će biti zabavno do jednog trenutka, a onda više neće, tako je u filmu", prisjetila se.

Ivani je ovo bio prvi izlazak nakon dugo vremena, a u jednom od prijašnjih intervjua je priznala kako joj je doba karantene teško palo i da nije imala koncentracije za apsolutno ništa.

"Najveći izazov mi je bio stati ponovno na noge, nakon što sam zbog složene operacije koljena bila dva mjeseca na štakama, a pritom zbog karantene nisam mogla na fizikalnu terapiju", prisjetila se tada glumica.

No najteže je iza nje i kaže da se danas osjeća dobro i da je pronašla svoj mir.

"Trudim se biti dobro, trudim se razmišljati pozitivno. Tijelo i sve skupa treba svoje vrijeme, tako da si ga dajem, radim stvari koje me čine mirnom, opuštenom i ovo mi je zapravo prvi neki izlazak, a nakon premijere bježim u hotel, nema tuluma za mene", rekla nam je Ivana uoči premijere filma koji je itekako zaintrigirao pulsku publiku.

