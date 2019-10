"Konstelacije" Teatra Exit već godinu dana publici pružaju burnu emocionalnu vožnju nakon koje je nemoguće otići iz kazališta nedirnut, a mi smo razgovarali s glumicom Olgom Pakalović, koja igra jednu od dvije glavne uloge u predstavi.

Teatar Exit poznata je zagrebačka adresa za sve ljubitelje pravih kazališnih poslastica. Svima onima željnima neobičnog, zabavnog, dirljivog i životnog upravo je Exit omiljeno odredište, a predstavom "Konstelacije" ovaj hvaljeni teatar na svoje je daske donio još jednu produkciju koja je gledatelje oborila s nogu.

Romantična drama o slučajnom susretu muškarca i žene i svega onoga što se iz tog susreta može izroditi, ali i rušenju granica svijeta za koji mislimo da postoji, svoju je svjetsku premijeru doživjela 2012., a 2018. prvi ju je put imala prilike vidjeti i hrvatska publika.

Neobičajena, dirljiva i životna priča o Olgi i Vladi i beskrajnim mogućnostima njihove veze dirnula je mnoge. Dvoje glumaca koji na svojim plećima nose cijeli razvoj priče jesu Olga Pakalović i Vladimir Posavec Tušek.

Olga je maestralno na scenu prenijela sve emocije, uspone i padove junakinje koju utjelovljuje, a priznala nam je da se za predstavu počela pripremati jako ozbiljno, ali onda se prepustila intuiciji, koja je na kraju rezultirala prirodnošću glume.

"Kreneš prvo jako ozbiljno, od Hawkinga, no dalje me nekako uvijek vodila intuicija. Zapravo te pripremi promatranje svijeta oko nas, ja sam na neki način sve to što glumim prošla. Razne odabire sam napravila, bila sam i razna žena kao i žena iz situacija u predstavi, tako da mi je to prirodna stvar. Ono što mi nije prirodno čačkam, naravno, ali čačkam tako da proučavam ljude koji trenutačno tu situaciju žive", objašnjava nam Olga.

"Ova je predstava vrlo neobična, drukčija, u svakom čovjeku izazove ono što taj čovjek jest i to mi je najdragocjenije. Otvara neke teme, stvari, naravno onima koji imaju strpljenja s nama ući u priču. Ova je predstava rijetka i zbog toga što se stvarno oslanja na suigru, jednostavno moram biti u potpunosti prisutna, bez fige u džepu. Valjda postoji još 500 drugih razloga zbog kojih je posebna, a kojih se ja sad ne mogu sjetiti", govori Olga, koja trenutačno osim u kazalištu glumi i u seriji "Drugo ime ljubavi".

Ova vrlo intimna uloga u "Konstelacijama" Olgi donosi nešto što nema na svakom projektu priliku iskusiti, a to je upravo vraćanje onom esencijalnom.

"Jako volim igrati tu predstavu, nekako nas pribere i vrati u ono esencijalno i mislim da su reakcije uvijek različite, naravno, ovisno o publici koja dođe. Ima onih koji tu predstavu dožive ozbiljnije no što sam ja ikada mislila da će ju netko doživjeti, znali smo imati razgovore s publikom u kojima ljudi zapravo daju svoj feedback. Budu tu i fizičari koji to gledaju iz te perspektive, ali i emotivci koji to gledaju kroz osjećaje. U svakom čovjeku odjekne onako kako se on osjeća", govori nam naša glumica i dodaje kako se, iako nema direktne interakcije s publikom, "Konstelacije" obraćaju čovječanstvu, pa baš svatko unese dio sebe u dramu.

"Svi smo mi Vladimir i Olga", jednostavno zaključuje i dodaje kako unatoč tome što bi se mogla učiniti kao vrlo emocionalno izazovnom za glumca, ova predstava zapravo i nije u tom smislu zahtjevna.

"Vrlo je klizna, ne očekuje se da pokažem sve faze raspadanja, nego jednostavno pokažem mogućnost, otvorim jednu opciju pa idem dalje i tako stalno. Ne zadržavam se u jednoj emociji, nego sam sve pomalo, s te strane to je teško, ali to je više neka kondicija. Zapravo su "Konstelacije" i za glumca baš poslastica", zaključuje Olga, a i mi se s njome moramo složiti.

Dirljiva, intimna, intrigantna i neobična, ova kazališna priča svakome će ponuditi baš ono što mu treba jer će vlastite osjećaje i razmišljanja utkati u beskrajne mogućnosti koje junaci predstave nude publici. Od sretnih krajeva, do prekida i prevara, teških bolesti i razvoda, ima tu svega, a najbolje ćete se uvjeriti u kvalitetu "Konstelacija" ako ih i sami pogledate.

Garantiramo da nećete požaliti.