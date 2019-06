Dugo čekanje se isplatilo - u kina su se vratili junaci "Priče o igračkama"! Buzz, Woody i ostatak ekipe ponovno nas ode u avanture u beskraj i onkraj, a mi smo tom prilikom razgovarali s glumicom Barbarom Pripić koja je svoj glas za hrvatsku sinkronizaciju filma posudila pastirici Bo Peep.

Mnogima omiljena animirana priča o igračkama iz Pixarove radionice ponovno se vratila u kinodvorane. "Priča o igračkama 4" najnoviji je nastavak crtića iz 1995., koji je bio i ostao jedan od najrevolucionarnijih animiranih filmova svih vremena.

Generacije klinaca odrastale su uz krpene i plastične junake "Priče o igračkama", crtića iz Disney Pixar studija koji slovi za jednog od najuspješnijih animiranih filmova u povijesti kinematografije. Nakon uspješnice prvog dijela franšize iz 1995., uslijedila su još dva nastavka, svaki bolji od drugoga, a od 20.6. publika ima priliku uživati i u najnovijem, dugoočekivanom četvrtom dijelu priče.

Tijekom godina likovi su se izmjenjivali, a neke sudbine su zapečaćene, no u "Priči o igračkama 4" imamo i jednu povratnicu - pastiricu Bo Peep. Slatka porculanska pastirica s tri ovčice postala je smosvjesna žena, a za hrvatsku publiku život joj je udahnula glumica Barbara Prpić.

"Tek odkad sam majka dvoje djece mi se otvorio taj svijet animiranih čudesa. Sjećam se prvog Disneya kojeg sam tek uz svoju kćer upoznala. Obožavala je Disneyevu "Trnoružicu" koju smo uz istoimenu slikovnicu gledali opet i opet", otkrila je Barbara, koja za razliku od mnogih nije bila velika ljubiteljica crtića - no sada je to postala.

"Ovo je jedna topla, zabavna priča o važnosti zajedništva, prijateljstva i potrebe za utjehom koju možemo naći tamo gdje se najmanje nadamo. Osim što su Disney i Pixar animaciju doveli do svršenstva radi se o dobroj priči koja nosi poruku. Pravi obiteljski film u kojem će uživati svi od djeteta do bake!", rekla je o "Priči o igračkama" našla glumica.

Kada je riječ o količini posla vezanog uz sinkronizaciju, mnogi nisu svjesni kako je riječ o dugotrajnom i zahtjevnom procesu.

"Malo sam se prepala količine zadatka, jer sam do sada imala uglavnom samo manje uloge. No uz divno vodstvo sve se pretvorilo u zabavu i predivno iskustvo. Zapravo čim bi došla u studio, nataknula bi slušalica jedva čekajući da krenemo", otkrila nam je Barbara.

"Cijelo vrijeme mi je bio dodatan izazov u glavi to da će moja djeca vidjeti taj film. Budući da uglavnom igram u predstavama za odrasle oni nisu imali pravu priliku "vidjeti" me. Doduše ovdje me neće vidjeti, ali će me čuti.Tako da sam i njih svo vrijeme imala kao kriteriji u procesu. Na kraju sam Bo jako zavoljela, jer je odvažan i hrabar lik", rekla je Barbara.

Disney Pixar obraćaju veliku pozornost na odabir glasova glumaca koji će sinkronizirati njihove filmove pa je velika čast dobiti ulogu u jednoj od njihovih produkcija. Naravno, Barbara je toga svjesna.

"Kako se radi o velikoj produkciji bila sam najprije počašćena njihovim izborom i svakako ih nisam željela razočarati. Osobito kada se radi nešto za djecu mislim da se mora uložiti najveći trud. Danas postoji toliko toga za djecu što je osrednje napravljeno, tako da je pravo zadovoljstvo sudjelovati u Disney/Pixar produkciji koja je po svemu, animaciji, priči, glazbi, pa i sinkronizaciji vrhunska", zaključila je naša glumica.

S obzirom na sve rečeno, možemo zaključiti samo jedno - ako se odlučite pogledati "Priču o igračkama 4" nećete požaliti.