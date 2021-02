Idris Elba najavio je snimanje filma "Luther" nakon ukidanja istoimene serije u kojoj je glumio od 2010. do 2019. godine.

Miljenik žena i holivudski glumac Idris Elba potvrdio je da će ove godine raditi na filmskoj verziji hit serije "Luther" nakon što otkriveno da se šesta sezona neće snimati.

48-godišnji Idris je tijekom gostovanja u emisiji "The All New Capital" otkrio da se priprema za snimanje psihološke drame u kojoj će glumiti briljantnog glavnog inspektora Johna Luthera.

"Definitino radim više glazbe, slušaju ju je ljudi koji vole moje filmove, a snimat ću i jedan novi naziva "Luther. Jako sam uzbuđen i nadam se da su i moji obožavatelji. Dugo se čekalo na njega jer su ljudi obožavali seriju, tijekom posljednjih 10 godina pa sada radimo na njemu", izjavio je Idris.

Serija se inače uspješno prikazuje od 2010. do 2019. godine, a uz Idrisa u njoj glavnu ulogu igra Ruth Wilson. Inspirirana je legendarnim detektivom Sherlockom Holmesom i serijom "Columbo". Vijest da se nova sezona neće snimati objavljena je krajem prošle godine, a njezin tvorac Neil Cross potvrdio je to za australski časopis Insider.

"Neće biti šeste sezone, to je definitivno. Idris, i redatelj Jamie Payne uskoro će podijeliti neke uzbudljive vijesti, bit će dosta, ali šeste sezone serije neće biti", izjavio je tada i rastužio gledatelje koji su sada ponovno oduševljeni zbog filma.