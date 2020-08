Goran Bogdan, Nataša Janjić, Jelena Veljača, Nina Badrić, Leona Paraminski, Bojana Gregorić Vejzović, Judita Franković Brdar samo su neki od poznatih osoba koje ni ove godine nisu propustili prisustvovati Sarajevo Film Festivalu – u nešto izmijenjenom obliku, njegovom online izdanju.

Da je hrvatskim glumcima Sarajevo Film Festival prirastao srcu, ne treba posebno naglašavati. Festival koji se održava 26. put neprekidno, održavao se čak i tijekom ratnih dana, ove godine je kao posljedicu buktanja zaraženih korona virusnom bolesti prešao u online format te njegovo 26. izdanje gledatelji mogu pratiti na streaming platformi ondemand.sff.ba.

No, velika ljubav glumaca ni ove godine nije izostala, tako je nekolicina hrvatskih glumaca na svojim društvenim mrežama objavila poruke podrške festivalu, u kojima se prisjećaju prethodnih godina, a kako su ove godine izostale njihove fotografije s crvenog tepiha na društvenim mrežama, idealna prilika je bila objaviti fotografije prethodnih godina.

Iva Mihalić s Ninom Violić poslala je pozdrave i podršku za SFF online te se prisjetila prošlogodišnjeg crvenog tepiha na kojem je zasjala u dugoj bijeloj haljini.



Daria Lorenci pomno prati sve filmove i program na ondemand.sff.ba te se nada da će iduće godine nadoknaditi sva druženja i s još većim veseljem uživati u najdražoj umjetnosti.



Bojana Gregorić Vejzović sa suprugom Enesom prati SFF program online od samog otvorenja, na Pelješcu u nešto ležernijem izdanju, ali s istim veseljem i iščekivanjem sjajnih filmova.



Goran Bogdan koji je stalni gost SFF, prisjetio se posebno svog dolaska 2017. objavivši fotografiju s turskom glumicom Melisom Sözen, dok na drugoj fotografiji s kolegicom Ivanom Roščić s otvorenja festivala 2018.



Nataša Janjić iako zbog nedavnog poroda ne bi mogla ni u normalnim uvjetima ove godine prošetati crvenim tepihom, prisjetila se 2016. kad je imala čast upoznati Roberta de Nira koji je bio glavna zvijezda Festivala, a društvo joj je pravio srpski glumac Nikola Đurički.



Bobo Jelčić na moru sa svog laptopa prati filmove i program ondemand.sff.ba. Jelčić je na 24. izdanju Festivala predstavio svoj film "Sam samcat", a 2013. njegov film "Obrana i zaštita" nagrađen posebnim priznanjem žirija.



Aleksandra Dojčinović, hrvatska dizajnerica u čijim se kreacijama mnoge glumice pojave na crvenom tepihu, prošle je godine u društvu svoje sestre Snježane uživala u filmovima i druženjima u Sarajevu.



Tara Thaller, glumica i studentica sa sarajevskom adresom, priprema baklave kod kuće i gleda filmove SFF online.



Jelena Veljača i prošlo ljeto je bila zvijezda crvenog tepiha i veseli se sljedećoj mogućnosti, a do tada je online uz SFF.



Antoneta Alamat Kusijanović, dubrovačka redateljica koja je imala priliku surađivati s legendarnim redateljem Martinom Scorsesem, u čast otvorenju 26. SFF, njoj najdražeg filmskog festivala, uredila se i na laptopu odgledala film otvorenja „Koncentriši se, baba“.



Nina Badrić lani je uživala s Jelenom Rozgom, a posebno joj je u sjećanju ostalo fotografiranje s Juditom Franković, članicom lanjskog žirija Natjecateljskog programa koja se također prisjetila lijepih trenutaka te ga vjerno i ove godine prati online.



Lana Barić pomno prati program i najavljuje na svojim društvenim mrežama, a posebno mađarski film Eden u kojem glumi glavnu ulogu.



Leona Paraminski uskoro putuje za SAD, a do tad koristi priliku i prati program koji je dostupan za hrvatski teritorij uz nostalgična prisjećanja prijašnjih izdanja Festivala.



Mirjana Mikulec, kao velika zaljubljenica u film, zbog snimanja svojih emisija u ljetnim mjesecima nikad ne uspije do Sarajeva pa ju posebno veseli mogućnost SFF online ove godine.



Milana Vlaović Kovaček prisjetila se kako je 2018.uživala kao gošća na svečanom otvorenju Sarajevo Film Festivala, te je i ove godine trebala biti tamo i ne želi ga propustiti zato je sve pripreme poduzela za gledanje filmova SFF 2020. godine.



Lejla i Tarik Filipović, jedan od najpoznatijih parova crvenog tepiha u Sarajevu, prisjetili su se prošlogodišnjeg na kojem je Lejla prošetala u rozoj, lepršavoj kreaciji.