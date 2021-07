Adam Demos potpuno se skinuo zbog scene pod tušem u seriji "Sex/Life", a mnoge je zapanjila njegova obdarenost. O tome su se počele voditi i rasprave te su neke žene progovorile o glumčevoj muškosti.

Serija "Sex/Life" izašla je krajem prošlog mjeseca na Netflixu i brzo ostvarila veliku popularnost zbog seksi golišavih scena, a jedna od njih je i ona Adama Demosa (36) pod tušem.

Zgodni Australac, koji je utjelovio Brada, skinuo se do kraja i pokazao svoje isklesano tijelo te su se mnogi divili njegovoj obdarenosti. No sada je dio gledatelja primijetio grešku u uređivanju scena pod tušem.

Sporno je to što Adam nema tetovažu pčela s lijeve strane iznad svog međunožja koju je lik Brada dao napraviti u čast njegove i Billine ljubavi. No jasno je iz drugih dijelova serije da ju nije dao ukloniti jer se nalazi na njegovu tijelu tijekom FaceTimea s Billie.

Zbog toga se počelo nagađati da je glumčev penis računalno povećan ili da je nosio protetiku. Australska radijska voditeljica Em Rusicano zbog tih je šuškanja objavila dokaze da je Demos zaista toliko obdaren.

Podijelila je poruke s Instagrama koje je dobila od žena koje su odrasle u gradu Wollongong kao i on.

"Hej, Em. Odrasla sam u istom gradu kao Adam Demos (išli smo u istu školu) i mogu jamčiti da u toj sceni nema specijalnih efekata. On je veliki dečko!", "Moja obitelj odrasla je gdje i on. Moja sestra pitala je najbolju prijateljicu je li to njegov penis i ona je potvrdila da jest", neke su od poruka.

Inače, Adam je otkrio da nije imao problema sa snimanjem scena golotinje.

"Bilo mi je to sve u redu, prije svega sam pročitao scenarij i znao sam u što se upuštam. Mislim da se ne bih prijavio za ulogu nakon čitanja scenarija i onda se predomislio u zadnji čas", ispričao je glumac koji je u vezi s kolegicom Sarom Shahi (41) iz serije, s kojom je snimio dosta škakljivih prizora.