Gerarda Butlera i Katherine Heigel večeras gledamo u hit-komediji "Gola istina".

Romantična komedija "Gola istina" večeras je na rasporedu programa Nove TV u 22.30 sati, a donosi nam sjajan glumački spoj neodoljivog Gerarda Butlera i plavokose ljepotice Katherine Heigel.

Katherine u filmu utjelovljuje producenticu jutarnjeg televizijskog showa kojoj će u život naglo ući šovinistički voditelj, kojeg pogađate glumi Gerarad, a koji će se baviti teorijama o ljubavnim vezama i pokušati joj pomoći pronaći ljubav.

Gerard u filmu priča svojim prepoznatljivim škotskim naglaskom, što se pokazalo pravim pogotkom, iako je on na početku htio govoriti bez njega. Isprva se bojao i rada s Katherine koju do tada nije poznavao, no kliknuli su na prvu i postali jako dobri prijatelji.

Film je djelo autralskog redatelja hrvatskih korijena Roberta Luketića, a Katherine je samo godinu dana nakon "Gole istine" s Robertom surađivala i na njegovoj komediji "Ubojice".