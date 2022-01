"Soy Georgina" je reality serija koja prati život partnerice Cristiana Ronalda. Georgina Rodriguez ne skriva koliko je sretna zbog luksuza u kojem danas živi, no mnogi su primijetili detalje koje nije uspjela sakriti.

Georgina Rodriguez danas je pravi fenomen u svijetu šoubiza, a djevojka koja je prije svega nekoliko godina radila u trgovini luksuznog brenda u Madridu zbog jednog je susreta postala svjetska senzacija.

Netflixov reality show "Soy Georgina" objavljen je prije nekoliko dana te razotkriva život partnerice nogometaša Cristiana Ronalda, koja je postala svojevrsni brend zbog svega što radi. Mnogima je ova reality serija dala odgovor upravo na to pitanje - što zapravo Georgina radi, osim što je Ronaldo u nju zaljubljen?

Priča kreće od susreta Ronalda i Georgine, a upravo je jedan od najpoznatijih i najboljih nogometaša svijeta, Cristiano Ronaldo, ispričao sve o ljubavi svog života. Bez imalo zadrške pred kamerama Netflixa je ispričao kako mu je u trenutku kada ju je upoznao trebala djevojka poput nje. Nije tajna da je ljubio Irinu Shayk prije nego što je "pao" na Georginu, no sudeći po načinu na koji je sve ispričao, čini se kao da prije nje nitko nije ni postojao.

Na društvenim se mrežama odmah povukla rasprava o činjenici da je Ronaldo u tom trenutku već bio svjetski poznat te da je Georgina imala čitavi plan kako mu zarobiti srce, no slavni par sve je takve glasine ušutkao upravo svojim nastupom. Rodriguez se ni u jednom trenutku nije napravila blesava kao da nije znala tko je on, a priznala je kako se gotovo na prvi pogled zaljubila. Jednako je rekao i sam Ronaldo. Istaknuli su da imaju štošta zajedničkog, a ono što je mnogima zapelo za uho jest njezina tvrdnja da je odmalena znala da je bogat život ispred nje. I sve to joj se ostvarilo zbog toga što je mijenjala kolegu na poslu tog ključnog dana kada je upoznala Cristiana.

Georgina brine o njihovoj obitelji, ne pravi razliku između svoje biološke i posvojene djece, brine o svojim prijateljima, obitelji i brojnim detaljima, a posebno i o svojoj prisutnosti "prema vani". Jako je svjesna svega što ima, no kako kaže, materijalno joj nije važno. Ipak, istaknula je kako joj to materijalno olakšava da svoj život može posvetiti onome što je uistinu važno, a to je obitelj. Također, Cristiano je u nekoliko navrata spomenuo da mu je vrlo bitno uz sebe imati djevojku koja brine o obitelji dok je on na treninzima i utakmicama. Čuju se redovito, a zahvaljujući videopozivima sa svojom djecom se čuje i vidi nekoliko puta dnevno.

Luksuza im ne nedostaje, slavni par već godinama plijeni pažnju putovanjima privatnim avionom, jahtom, vilama i brojnim drugim blagodatima, a Georgina je obožavateljima jasno pokazala i u reality seriji što si sve može priuštiti. Ima uz sebe čitav tim koji brine o njezinoj pojavi pred kamerama, redom su to njezini bliski prijatelji, a živi život kakav svaka djevojka može samo poželjeti.

Otkrila je i svoj rodni grad, čime se sve bavila kao djevojčica, a ispričala je i sve o povezanosti sa sestrom Ivanom, koja je također gošća njezine serije. Sve to se čini poput pravoga sna, no unatoč svim lijepim osobinama koje ima, skladnoj vezi s Cristianom te brizi o nekretninama i djeci, mnogi su primijetili ono što nedostaje.

Dok ona svakodnevno ima pune ruke posla oko zaklada s kojima radi, obitelji, medija, prijatelja i ostalih detalja života, prema onome što je prikazano, čini se kako joj u svemu najviše nedostaje upravo - Ronaldo. Brižan partner i otac najmanje vremena provodi s njom i mnogi su dobili dojam da živi u luksuzu koji joj se spletom okolnosti dogodio, no ne stigne uživati u vezi s nogometašem. Ronaldo inače ima pretrpan raspored te naporno trenira, a iako odaju dojam skladnoga života, njezin se život zapravo vrti isključivo oko njega. Neki su joj čak zamjerili činjenicu što je sav svoj imidž izgradila kao djevojka Cristiana Ronalda te da zapravo nije sretna, već izrazito usamljena. Dok je s jedne strane kritiziraju, s druge strane je čak i žale zbog toga.

Dojam koji ona u svemu ostavlja je onaj zadovoljne žene kojoj ništa na svijetu ne nedostaje. Gotovo školski je prikazala sve spektre svoga života, pa čak i one koje nije ni trebala, a za koje je bila sigurna da joj pomoći da se više približiti svojim obožavateljima. I dok ne skriva da je prava sretnica te ponosno to pokazuje, sigurno će se još tjednima raspravljati je li vjerodostojno prikazala svoj život ili je htjela da sve izgleda poput serije u kojoj je ona glavni lik te je zbog ljubavi ostvarila sve svoje najveće snove. Normalna djevojka iz maloga grada postala je jedna od najvećih zvijezda na svijetu na način na koji je rijetkima to uspjelo. Žena, majka, kraljica i centar svijeta Cristiana Ronalda bez sumnje je jedna od najviše praćenih žena na Instagramu, svakodnevno se hvali luksuzom u kojem uživa, neupitno je da joj je sjekira upala u med, no odgovore na pitanja koje mnogi traže i što se zapravo događa iza zatvorenih vrata kada se kamere ugase, znaju samo ona i Ronaldo.

