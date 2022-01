Film "The Holiday" snimljen je 2006. godine, a i danas je jedan od omiljenim zahvaljujući toploj priči i sjajnoj glumačkoj ekipi od koje neki danas više nisu s nema, neki su odustali od glume, a neki ostvarili zavidne karijere.

Romantična i šarmantna komedija "The Holiday" posljednjih desetak godina ne silazi s lista omiljenih božićnih filmova, što i nije čudo obzirom na glumačka imena koja se u njoj pojavljuju i zanimljivu radnju.

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black utjelovili su glavne uloge, no gdje su danas i što rade glumci koji su utjelovili one sporedne, ali nimalo manje važne uloge?

Pa krenimo od onih najmlađih. Stariju od dvije simpatične kćeri glavnog lika Grahama, glumila je Miffy Englefield koja danas ima 22 godine i studira umjetnost. Mlađu sestru glumila je pak Emma Pritchard, a njezin slatki nastup u ulozi djevojčice Olivije bio je i ostao nezaboravan, ali očito i jedini. Naime, nakon toga Emma se nije pojavila ni u jednom filmu.

Lijepa glumica Shannyn Sossamon glumila je djevojku Jacka Blacka Maggie, za koju njegov lik na kraju otkrije da viđa drugog muškarca iza njegovih leđa. Shannyn mnogi pamte i iz filma "A Knight's Tale" iz 2001. godine u kojem se pojavila uz pokojnog Heatha Ledgera, a glumila je i s Robertom Downeyjem Jr. i Valom Kilmerom u "Kiss Kiss Bang Bang" 2005. godine. Od svog pojavljivanja u filmu "The Holiday", Shannyn je glumila u brojnim filmovima i televizijskim serijama.

Američkog glumca Eda Burnsa gledatelji su prije filma "The Holiday" gledali u "Spašavanju vojnika Ryana", "27 Dress", "Man on a Ledge" i "Friends with Kids", ali je možda svima najpoznatiji po tome što je on osvojio srce umirovljene mankenke i jedne od najljepših žena svijeta Christy Turlington s kojom danas ima dvoje djece.

U filmu je glumio nevjernog partnera Cameron Diaz, a nakon toga se okušao u redateljskom i producentskom poslu. Napisao je, režirao, producirao i glumio u filmu "The Fitzgerald Family Christmas" 2012. godine, a 2015. godine je napisao, producirao i režirao seriju "Public Moral" o životu u njujuroških policajaca tijekom 1960-ih, a u kojoj se također pojavio i kao glumac.

Britanska televizijska zvijezda Sarah Parish našla se u ulozi dugogodišnje kolegice lika Kate Winslet, Iris, koja je dobro upućena u njezinu višegodišnju opsjednutost s nedostižnim Jasperom Bloomom, kojeg glumi Rufus Sewell. Sarah se proslavila TV emisijom "Cutting It", koja je pratila živote i ljubavi osoblja koje vodi frizerski salon u Manchesteru, a pozornost režisera i filmskih agentata privukla je nakon filma "Wedding Date" u kojem je glumila s Debrom Messing, Nakon "The Holidayja", glumila je u serijama "Monroe", "Breathless" i "Atlantis" i "Broadchurch".

Već spomenuti objekt neuzvraćene ljubavi Kate Winslet iliti lik Jaspera Blooma tumačio je britanski glumac Rufus Sewell. Poznati kazališni glumac, na filmu je debitirao 1996. godine i to u adaptaciji "Hamleta" Kennetha Branagha. Od tada se pojavio u brojnim kostimiranim dramama, glumio je uz Edwarda Nortona u "Iluzionistu", a imao je i ulogu u filmu "Turist" s Johnnyjem Deppom i Angelinom Jolie. Glumio je i Lorda Melbournea u drami "Victoria" i u povijesnoj drami "The Man in The High Castle".

Jedna od najsimpatičnijih uloga u "The Holidayu" bila je ona Arthura Abbotta, starijeg scenarista koji je živio i radio u zlatnom dobu Hollywooda. Odglumio ga je Eli Wallach, uspješan i hvaljen glumac čija je bogata karijera trajala više od šest desetljeća. Opisan kao jedan od najvećih karakternih glumaca, Eli se pojavio u više od 90 filmova, uključujući "Baby Doll", "The Magnificent Seven", "The Good, the Bad and the Rugly" i "The Godfather 3".

Edi je u vrijeme snimanja "The Holidaya" imao 90 godina, nastavio je raditi sve do 2010., a 2014. je preminuo prirodnom smrću u dobi od 98 godina.

John Krasinski bio je relativno nepoznat glumac kada je "The Holiday" tek izašao, a najveću slavu donijela mu je američka verzija serije "The Office" koja je bila emitirana od 2005. do 2013. godine.

John je u filmu igrao Bena, jednog od suradnika lika Cameron Diaz, a nakon toga je nastavio niz uspješnih projekata pa se tako pojavio u filmovima "Kinsey", "Dreamgirls", "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi", uz to je bio i izvršni producent dugočekivanog filma Caseyja Afflecka "Manchester by the Sea". John je danas oženjen britanskom glumicom Emily Blunt s kojom ima dvoje djece.

Kathryn Hahn je u filmu također utjelovila suradnicu lika Cameron Diaz, a kroz godine je postala poznato lice iz mnogih romantičnih komedija. Imala je sporedne uloge u filmovima "How to Lose a Guy in Ten Days", "Win a Date with Tad Hamilton!", "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" i "A Lot Like Love", a mnogi je pamete i po jednoj od glavnih uloga u "Bad Moms" uz Milu Kunis, Christinu Applegate i Kristen Bell.

