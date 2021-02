James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes i Joshua Jackson bili su omiljeni glumci obožavateljima diljem svijeta kada je premijerno prikazana serija "Dawson's Creek". Istražili smo gdje su danas.

Životi četvorice tinejdžera iz gradića Capeside u Massachusettsu 1998. godine su osvojili čitav svijet nakon što je objavljena serija "Dawson's Creek". James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes i Joshua Jackson postali su zvijezde u kratkom roku, a mnogi se i danas rado prisjete njihovih zgoda i nezgoda iz serije. Srećom za mnoge obožavatelje, na Netflixu su objavljene sve sezone omiljene serije, a mi smo se prisjetili gdje su glavni glumci danas.

Glavnog lika serije, Dawsona Leeryja utjelovio je James Van Der Beek. Mnogi obožavatelji isticali su tijekom godina da nije baš bio dobar frajer, no upravo zato su ga i voljeli. U vrijeme snimanja serije James je imao 20 godina i ta ga je uloga vinula u zvjezdana nebesa. Bio je perpektivan glumac, no čini se kako mu je od onda karijera stagnirala. Pojavio se u seriji "Ne vjeruj susjedi iz stana br. 23", u kojoj je glumio sebe, a tek prošle godine je počeo dobivati veće uloge u filmovima. Na privatnom planu mu cvatu ruže, a glumac je u braku s Kimberly Brook od 2010. godine, s kojom ima petero djece.

S kim je Joey Potter trebala na kraju zavšriti je još uvijek osjetljiva tema za najveće fanove ove serije. Katie Holmes je imala 19 godina kada je serija premijerno prikazana, a za razliku od ostalih kolega sa seta, do danas je ostala omiljena tema tabloida. Ipak, to nema veze toliko sa serijom, koliko s činjenicom da je bila u braku s glumcem Tomom Cruiseom s kojim ima kćerkicu Suri, a njihovu vezu i razvod u detalj su pratili mediji diljem svijeta. Prije nego što se vjenčala za Cruisea, Katie je ljubila glumca Chrisa Kleina. Do danas je ostala u glumi, a redovito se pojavljuje u brojnim filmovima i serijama. Trenutačno svi prate razvoj njezine veze s kuharom Emilijom Vitolom.

Joshua Jackson stvarao je godinama nerealna očekivanja kod brojnih dečkiju diljem svijeta zbog svoje uloge zavodnika Paceyja Wittera. Kao Holmes, i Jackson je imao 19 godina u vrijeme kada se svijet upoznao s "Dawson's Creek". Publici je bio poznat još i prije ove uspješnice, a na sceni je ostao do danas. Kada je serija završila sa snimanjem, Joshua je glumio u još jednoj uspješnici - "Fringe", a u posljednje ga vrijeme publika zna i po seriji "Afera". Jackson je dugo godina hodao s Diane Kruger, no par se rastao 2016. godine. S Jordi Turner-Smith je započeo vezu 2018., vjenčali su se godinu kasnije, a prošle godine je na svijet došlo njihovo prvo dijete.

Najmlađa članica ekipe na setu je bila Michelle Williams koja je utjelovila Jen Lindley. Imala je tek 17 godina kada je glumila autsajdericu u Capesideu, a njezina smrt na kraju serije je bila najkontroverznija odluka produkcije "Dawson's Creaka". Štoviše, čak je i sama Williams bila uzrujana zbog toga. Njezina karijera je nakon te serije krenula uzlaznom putanjom, a pojavila se u brojnim filmovima poput "Planine Brokeback" i "Moj tjedan s Marilyn". Tabloidi su je pratili i zbog veze s nikad prežaljenim Heathom Ledgerom, s kojim je dobila kćer Matildu. Za svoj rad je Michelle dobila brojna priznanja. Imala je nekoliko nominacija za nagrade Oscar, Emmy i Zlatni globus.