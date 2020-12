Posljednji dio filmske trilogije "Kum" dobio je novu verziju sa značajnom promjenom na završetku.

Redatelj Francis Ford Coppola (81) napravio je značajne promjene u scenariju svojeg ocrnjenog filma iz 1990. godine "Kum III".

Poznata mafijaška trilogija dobila je novi kraj, a prepravljena verzija trećeg nastavka, koju je naslovio "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone", izlazi 8. prosinca, prenosi Daily Mail.

Film su već imali priliku pogledati kritičari koji su zadovoljni promjenama i ističu kako je nova verzija puno bolja od originala koji je publika 'pokopala' na stranici Rotten Tomatoes.

Novi kraj je najveća promjena u odnosu na originalan film koji završava scenom u kojoj se Michael Corleone (Al Pacino) sruši sa stolice i umre, nakon čega odmah kreće odjavna špica.

Nova verzija zapravo proturječi podnaslovu filma jer u njoj nije prikazana Corleoneova smrt. Umjesto toga, film završava krupnim planom njegovog lica koje postepeno prelazi u crnu pozadinu, a prije odjavne špice na ekranu je ispisano: "Kad vam Sicilijanci požele ‘Cent’anni’ ... to znači 'za dug život'... i Sicilijanac nikad ne zaboravlja."

U intervjuu za NY Times, Coppola je objasnio važnost promjena ističući da je zbog njegovih grijeha ovakav Michealov kraj gori od smrti.

"Živio je još dugo, dugo godina. No nikad nije zaboravio što je za to platio", objasnio je redatelj.