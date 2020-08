Romantičnu ljubavnu priču s lijepom porukom pogledajte u filmu "Zvijer" s početkom u 23.15 sati u programu Nove TV.

Ljubitelji bajkovitih ljubavnih priča uživat će u filmu "Zvijer" jer upravo je to glavna odlika suvremene bajke "Ljepotica i zvijer" uz koju su odrastali naraštaji, a koji je nastao prema romanu spisateljice Alex Flinn.

Glavne ženske uloge u filmu pripale su dobro poznatim glumačkim imenima poput Vanese Hudgens, Mary-Kate Olsen i Dakote Johnson, dok se u glavnoj muškoj ulozi našao naočiti Alex Pettyfer. Upravo će njegov lik pogoditi strašna kletva koja će ga iz zgodnog i arogantnog mladića pretvoriti u sve što on prezire.

Alex je za potrebe snimanja na šminkanju provodio po pet sati dnevno kako bi ga vješte šminkerice transformirale u njegov, ne baš oku ugodan lik. No ono što je pomalo bizarno je činjenica da on masku nakon skidanja nije odmah skidao već bi u njoj izlazio u stvarni svijet kako bi se što bolje uživio u ulogu i shvatio kako se osjeća. Bio je to njegov eksperiment da sazna i provjeri kako će ljudi reagirati kada ga vide u takvom izdanju.

Uz Vanesu, Mary-Kate Olsen, Dakotu i Alexa u filmu se u ulozi slijepog učitelja pojavljuje i slavni glumac Neil Patrick Harris koji je inzistirao da na snimanju nosi neprovidne leće kako stvarno ništa ne bi vidio.