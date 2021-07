Danas u programu pogledajte filmove Faith i Branko, modni film Helmut Newton: Perverzija i ljepota i Svetica nemogućeg dok će vas glazbeno zabaviti Soulbeat i Pillitchevanje

Jučerašnji dan posjetitelji su mogli pogledati jednu svjetsku premijeru, film "Skriveno djetinjstvo: Vesnina priča", u produkciji Festivala tolerancije, za koji se tražilo mjesto više u publici, a osobna priča dirnula je sve posjetitelje. Priča je to o dvjema ženama, o majci i kćeri, Evi i Vesni Domany koje su jedine od njihove uže i šire obitelji preživjele teror ustaškoga režima i Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Kad je započeo rat u Jugoslaviji, 6. travnja 1941. godine, Eva je imala 21 godinu, a Vesnu je rodila nekoliko tjedana kasnije.



Posjetitelji su mogli poslušati još jednu diskusiju, ovog puta tema je Dobar, loš, zao: Čovjek – tribina na temu rasta netolerancije, antisemitizma i fašizma te očuvanju sjećanja na holokaust (Vesna Domany Hardy, Inoslav Bešker, Rajko Grlić i Boris Jokić).



Mađarski EX AURO je svjetski jazz fusion projekt koji je bio glazbena zvijezda večeri, a nastupali su pod pokroviteljstvom Mađarskog kulturnog instituta Zagreb. Duo je izveo u svojoj preradi etničke pjesme, u kojima se miješa indijska, turska, arapska, sefardska, romska, peruanska, argentinska, mađarska glazba često u ritmu i sa strašću Flamenka. Posjetitelje je kombinacija raznih ritmova ostavila bez daha i raznih glazbenih utjecaja ostavila potpuno bez daha.



Na programu se moglo pogledati film Surogat. Film prati Jess Harris, dvadesetdevetogodišnju web dizajnericu za neprofitnu organizaciju iz Brooklyna, koja je oduševljeno pristala donirati jajašce najboljem prijatelju Joshu i njegovom mužu Aaronu. Nakon dvanaest tjedana, prenatalni test pokazao je neočekivane rezultate i suočio ih s moralnom dilemom. Dok razmatraju što je najbolje rješenje, odnos troje prijatelja stavljen je na kušnju.



Večer je zatvorio film "Minjan". Film prati mladog ruskog židovskog imigranta, zarobljenog u strogoj zajednici, koji razvija blisko prijateljstvo s novim susjedima svog djeda, dvojicom postarijih prikrivenih homoseksualaca koji mu otvaraju horizonte u pogledu ljubavi i stvarnosti gubitka. Priča je smještena u New York s kraja osamdesetih, poharan AIDS-om. Film nosi snažnu poruku o pobuni i samootkriću, seksualnom i duhovnom buđenju – i opstanku.



Danas je od 18.00 na programu film "Faith i Branko", intimna priča koja prikazuje vezu dvoje glazbenika tijekom sedam godina. Godine 2011. Faith otputuje iz Engleske u Srbiju kako bi naučila svirati cigansku harmoniku. Upoznaje romskog violinista Branka i, unatoč jezičnoj barijeri, zaljubljuju se kroz glazbu.



Na programu od 19.45 sati je i Tolerance talk Umjetnost (i) promjena – društveno tematiziranje nepoštivanja ljudskih prava te načini izražavanja neslaganja, bunta i osvještavanja pitanja prava na kojem sudjeluju Nataša Govedić, Silvio Vujčić, Igor Grubić i Idis Turato.



Nakon Tolerance talka na scenu stupa uvijek atraktivna Ivana Galić u projektu pod nazivom SoulBeat, u kojem se isprepleću ritam i vokal te tako nudi jedan novi, osvježeni zvuk, bogat vokalno – instrumentalnim dijalozima i jazz improvizacijama protkanim u poznate soul, funk, blues i rnb – pop pjesme. Soulbeat su publiku rasplesali i prošle godine, a odličnu atmosferu očekujte i ove godine, na 15. rođendan Festivala.



Zaljubljenici u modu će od 20.30 sati moći pogledati film "Helmut Newton: Perverzija i ljepota", o jednom od najvećih majstora fotografije koji se proslavio istražujući žensko tijelo, a kultni ga je status pratio i dugo nakon tragične smrti u automobilskoj nesreći u Los Angelesu. Umjetnikov jedinstven i dojmljiv prikaz žena uvijek je budio pitanje: je li osnaživao svoje subjekte ili ih tretirao kao seksualne objekte? U filmu se pojavljuju i umjetnikove prijateljice i suradnice, Grace Jones, Claudia Schiffer, Catherine Denevue, Anna Wintour, Isabella Rossellini, Charlotte Rampling i mnoge druge..



Posljednji film današnjeg dana bit će "Svetica nemogućeg", koji je na programu od 21.30 sati. Film prati blizance tinejdžere Paula i Tita s, djevce i ilegalne imigrante u New Yorku. Oni se mole svecu zaštitniku izgubljenih slučajeva da izgube djevičanstvo. Odraslost, vjeruju, izliječit će sve njihove brige. Kada upoznaju Kristin, žustru Hrvaticu koju utjelovljuje Tara Thaller, zaljubljuju se, uvjereni da su pronašli „onu pravu“. No Kristin se bori s vlastitim demonima i žrtvuje sve za svoje poimanje ljubavi.



Večer će zatvoriti DJ senzacija Pillitchevanje, glazbeno opušteniji program dvojice CFSN DJa. Za ovu prigodu oni se povlače iz svojih kužerskih odora i prepuštaju istinskim dječačkim nagonima u kojima glazba nema granica, a pravila igre ne postoje. Njihov nastup možete poslušati nakon stanke od godine dana, stoga pripremite svoje cipele za ples.



Sav program je besplatan, a kako biste osigurali svoje mjesto na vrijeme, dođite ranije i narukvice preuzmite na lokacijama.