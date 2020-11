Priča Jane Austen ih 1813. godine ekranizirana je nekoliko puta, a film "Ponos i predrasude" iz 2005. godine proslavio je tada 20-godišnju Keiru Knightley.

Romantična drama "Ponos i predrasude" iz 2005. godine film je prema kultnoj knjizi autorice Jane Austen, a radi se o ekranizaciji priče koja je proslavila tada 20-godišnju glumicu Keiru Knightley. Film britanskog redatelja Joea Wrighta bio je nominiran za četiri Oscara, Wright je dobio nekoliko nagrada, a proglašen je i najboljim britanskim filmom 2006. godine.

Priča prati Elizabeth Lizzy Bennet i njezine četiri sestre koje žive skromno na seoskom imanju sa svojim ocem i majkom. Njihovi roditelji žele jedino što prije i bolje udati svoje kćeri, a majka ne taji da je jedino najstarija od njih, Jane, dovoljno lijepa i darovita da pronađe supruga. Senzacija u njihovom selu je činjenica da na imanje stiže bogati mladić, gospodin Bingley, kojeg je u filmu utjelovio Simon Woods, a sve su djevojke uzbuđene zbog bala na kojem bi ih upravo on mogao zapaziti. Jane Bennet odmah mu je zapela za oko, no s njime je doputovao i njegov prijatelj, gospodin Darcy (Matthew Macfadyen), kojeg protiv njegove volje privlači Elizabeth Bennet.

Knjiga "Ponos i predrasude" ekranizirana je nekoliko puta u obliku filmova i serija, a svaka nova ekranizacija izazove oduševljenje fanova Jane Austen. Mnogi su se složili da je redatelj Joe Wright odradio sjajan posao, no za neke detalje sa snimanja javnost je rijetko čula.

Keira Knightley nije bila prvi izbor za ulogu Elizabeth Bennet, a Wright to nikada nije skrivao. Smatrao je kako je Keira previše atraktivna za ulogu Elizabeth, no popustio je u svemu kada ju je osobno upoznao. Glumica se kasnije smijala na njegov račun. "Mislio je da sam prezgodna za tu ulogu, no onda me upoznao pa je zaključio da mogu proći", rekla je u jednom intervjuu Knightley.

Keira Knightley, Rosamund Pike, Jena Malone, Talulah Riley i Carey Mulligan glume obitelj Bennet u filmu, a prije početka snimanja otišle su u Kent gdje su provodile vrijeme zajedno i upoznavale se kako bi bile što spremnije za svoje uloge. Wrightova ideja za jednu od uloga bila je legendarna Judi Dench koja je ipak odbila ulogu, no redatelj joj je uputio pismo. "Obožavam kada glumite kučku", napisao je Wright slavnoj glumici u pismu. Nastavili su se dopisivati, no do snimanja pak nije došlo.

Kako bi priča bila što vjerodostojnija, radnju filma su producenti i režiser smjestili u 1797. godinu, u vrijeme kada je Jane Austen napisala prvu verziju slavne knjige. Roman je objavljen 1813. godine, kada su smještene sve radnje drugih adaptacija ove priče.

Glumac Simon Woods ima inače prirodno plavu kosu, no za potrebe ovoga filma morao je obojati u smeđe. Začudo, njegova kosa je nakon toga nastavila rasti blago crvene boje, za što je Woods u nekoliko navrata rekao da je kriv režiser Joe Wright.

Keira Knightley je s druge strane za vrijeme snimanja "Ponosa i predrasuda" već bila odrezala kosu zbog priprema za film "Domino" te je trebala nositi periku jedno vrijeme. Jednako tako, nosila je duge rukave na majicama kako bi sakrila tonirano tijelo jer je već počela vježbati u teretani, a redatelj nije htio da se pri kraju filma vidi razlika u njezinu izgledu.