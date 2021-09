Film naziva "Harry & Meghan: Escaping the Palace" zgrozio je obožavatelje kraljevske obitelji u Velikoj Britaniji i to već prvim scenama u kojima Meghan umire u sličnim uvjetima kao princeza Diana.

Novi film naziva "Harry & Meghan: Escaping the Palace" zgrozio je gledatelje koji su ga ocijenili neukusnim i odvratnim i to zbog scena u kojima Meghan umire u automobilskoj nesreći na samom početku što je sve podsjetilo na tragičnu smrt princeze Diane.

Prikazivanje filma još nije počelo, ali sada je otkriveno kako će se u središtu radnje naći Harryjevo i Meghanino napuštenje kraljevske obitelji nakon što su postali roditelji sina Archieja.

U početnim scenama glumica koja utjelovljuje vojvotkinju od Sussexa leži na tlu pokraj prevrnut automobila, okružena fotografima dok se glumac u ulozi princa Harryja probija do nje kroz mnoštvo. Meghan ga preklinje da joj pomogne, a on se u tom trenutku budi iz noćne more i kamen mu pada sa srca kada ju ugleda pored sebe, kao i malenog Archieja.

Obožavatelje kraljevske obitelji ove su scene zapanjile zbog sličnosti sa stvarnom smrću Harryjeve majke, princeze Diane. Ogorčeni gledatelji brzo su svoje dojmove iznijeli na društvenim mrežama.

"Ovo je stvarno loš ukus. Ne vjerujem da netko može ovo snimiti", "Bezukusno i odvratno", "Dno dna. Kada će prestati progoniti Dianu? Pustite ju da počiva u miru", "Ovo je bolesno", "Nije bilo potrebe za tako nečim", zaključili su.

U ulogama Meghan i Harryja našli su se britanski glumac Jordan Dean i američka glumica Sydney Morton, a film je sniman u Vancouveru.