Filmska adaptacija još jednog hit-romana Iana McEwana nedavno je došla i u domaća kina. „Na plaži Chesil“ drama je koja se vrti oko odnosa mladog ljubavnog para koji svoj odnos razvija u konzervativnom miljeu ranih 60-ih godina prošloga stoljeća u Engleskoj, a glavne uloge tumače Billy Howle i Saoirse Ronan, trostruka kandidatkinja za nagradu Oscar. Film s dobrim pedigreom, reklo bi se.

Radnja temeljena na odnosu vrlo mladog i vrlo nevinog britanskog ljubavnog para koji, iako njih dvoje potječu iz drastično različitih društvenih slojeva, uspijeva okruniti svoju ljubav brakom i nije neki novitet. Ovako kratko opisan sinopsis vjerojatno ne bi zaradio poseban interes publike, no ako mu dodamo začin, a taj začin je seks, onda se priča mijenja.

Konzervativna sredina sredine prošlog stoljeća, kruti odgojni obrasci i malo prilike za upoznavanje s temom seksa potakli su seksualne revolucije, unijeli razdor u moralna pravila i poveli mlade na put oslobođenja. No što je bilo prije toga?

Vjerojatno mnogo bračnih parova koji su se borili, više ili manje uspješno, s problemom kako ostvariti svoju seksualnost na način koji će biti zadovoljavajući i za njih i za stroga pravila društva. Parova baš kao što su likovi Florence i Edwarda u ovom filmu, čiji odnos pratimo od upoznavanja, preko udvaranja, pa sve do prve, kobne bračne noći.

Konzervativizam i seks

Ian McEwan, autor bestelerea po kojem je napisan scenarij ovog filma, već je poznat filmskoj publici jer je po njegovu romanu „Okajanje“ 2007. snimljen film s Keirom Knightley i Jamesom McAvoyem, koji je bio vrlo dobro primljen kod kritike.

Prema svemu sudeći, iako sličan stilom, „Na plaži Chesil“ neće biti te sreće. Unatoč vrlo lijepoj fotografiji i predivno dočaranoj atmosferi tipičnog sivo-plavkastog britanskog vremena, uz bogato zelenilo u vrtovima i tmurne oblake iznad njih, ova drama podbacila je u kvalitetnom iznošenju priče.

Naravno da je lijepo gledati vizualno lijep film, u kojem se mislilo na to da okolina baš uvijek komplementira modroplave oči Saoirse Ronan, no je li to dovoljno? Jest, za kišnu nedjelju uz čaj i kolače, pod dekicom. A i tada biste mogli jednostavno gledati stare sezone Downton Abbeya i bolje se zabaviti.

Lijep, ali lako zaboravljiv

Najveći je problem ovog filma njegova osrednjost. Čak ni uz potencijalno zanimljivu radnju, koja bi mogla biti atraktivno uprizorena, scenarij „Na plaži Chesil“ nije publici dao niti jedan trenutak stvarne zabrinutosti za likove ili njihovu sudbinu. Pomalo razvučenog ritma, jer se ovaj dvosatni film svakako mogao svesti na sat i pol, odnos dvoje zaljubljenih od samog je početka pomalo neuvjerljiv. Krilatica da se različitosti privlače ovdje je dovedena do ekstrema. Potpuno različitih pozadina, odgoja i interesa, brzinsko zaljubljivanje para koji pratimo čini se od početka osuđeno na propast.

Gluma glavnog glumca Billiya Howlea, koji tumači mladog zaljubljenika u glazbu i povijest, empatičnog i neurednog, iako nije loša, pored tradicionalno fantastične izvedbe Saoirse Ronan ispada bljedunjava i slaba.

Njezin karakter toliko proždire njegov da cijeli odnos djeluje nategnuto. Mogli bismo se upustiti čak i u frojdovske analize njihovih duševnih stanja pa zaključiti kako je on trebao majku, a ona je popunila tu prazninu u njegovu životu dajući mu jasne smjernice kretanja. Navigaciju koju je slijepo slijedio. Sve dok im se jedne večeri radar nije pokvario, pa su se razbili o rub bračnog kreveta ne uspijevajući se više nikada sastaviti.

Duboke nesigurnosti i neznanje koji proizlaze iz društva u kojem je bilo normalno imati domove za posrnule žene, konzultacije sa svećenicima svakog tjedna i učiti o seksualnosti iz udžbenika dobra su podloga za kontekstualizaciju emotivne ljubavne drame. Ova jednostavno unatoč obećavajućim predispozicijama nije uspjela zaživjeti na dovoljno kvalitetan način da bismo ju zdušno preporučili.

„Na plaži Chesil“ svakako je korektno napravljen film, dobar za ženske večeri kada mamu ili prijateljicu odlučite povesti u kino, no bojimo se da će vrlo, vrlo brzo – ostati potpuno zaboravljen.