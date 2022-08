Nakon povijesnog uspjeha na 75. izdanju Filmskog festivala u Locarnu, gdje je osvojio tri priznanja, debitantski dugometražni igrani film redatelja Jurja Lerotića "Sigurno mjesto" premijerno će biti prikazan u četvrtak, 18. kolovoza na Sarajevo Film Festivalu u sklopu glavnog natjecateljskog programa. Tako se zajedno s preostalih sedam naslova "Sigurno mjesto" natječe za nagradu Srce Sarajeva

Na nedavno održanom Filmskom festivalu u Locarnu, gdje je prikazan u sklopu natjecateljskog programa Concorso Cineasti del presente, film "Sigurno mjesto" osvojio je nagrade za najbolju režiju, najboljeg glumca (Goran Marković) i za najbolji debitantski dugometražni film festivala.

Ovaj film tako postaje prvi hrvatski filmski naslov (od osamostaljenja) koji je na festivalu A kategorije osvojio čak tri nagrade. Film je nastao u produkciji Pipsera, režiju i scenarij potpisuje Juraj Lerotić koji je i glavni glumac, a uz njega glume Goran Marković te Snježana Sinovčić Šiškov.

"Sigurno mjesto" progovara o iznenadnom pokušaju suicida koji otvara procijep u svakodnevici tročlane obitelji. Njihov život mijenja se iz temelja, kao da su uvučeni u rat nevidljiv svima ostalima. Radnja se zbiva unutar kratkog perioda i reducirana je na ono najakutnije - spasiti bližnjega.

Film "Sigurno mjesto" temelji se na osobnom iskustvu autora Jurja Lerotića: “Iako nas film suočava s uznemirujućom nemoći bolesnika, obitelji, sustava pred razornom snagom duševne bolesti, ona nije glavna tema filma. Bolest funkcionira više kao simbol; kao stranac koji se pojavljuje u obitelji i mijenjajući svakodnevicu postavlja zametnuta pitanja: do koje mjere možemo kontrolirati život, kome se možemo obratiti za pomoć kad izgubimo kontrolu i na koncu - koliko nam je smrt blizu? Film je temeljen na mom osobnom iskustvu. Kao autora čak me na neki način fascinira da je užas koji mi se dogodio uopće moguć. Do tog događaja nisam bio svjestan da stvari mogu tako brzo, tako radikalno, bez ikakve najave i objašnjenja izmaći kontroli.

Jednom su Slavoja Žižeka pitali kako on tako puno objavljuje. Odgovorio je da si dok piše govori da to neće nikad objaviti. Mislim da sam slično pisao ovaj film. Govoreći si da ga nikad neću snimiti. Završilo je tako da čak i glumim u njemu. Nagrade koje smo dobili u Locarnu dodijelila su nam dva različita žirija. Dok radiš film, često se pitaš hoće li na kraju nekome nešto značiti, pa čak i tebi samom. Tako da je ovo odličan početak", izjavio je redatelj Juraj Lerotić.

“Ako ćemo iskreno, nema tih riječi koje mogu opisati što mi uloga Damira znači. Mogu možda reći kako je to nekakav spoj izazova, straha, zahvalnosti i zadovoljstva što mi se povjerila prilika koja je tako delikatna i osobna za Juru. Ali i ta je izjava samo grebanje po površini. Jako malo toga se u našem društvu danas čini važnim, ali kad sam pročitao Jurin scenarij, preplavila me nužnost da se ta priča ispriča. Ovo je važno! Nagrade mi se čine kao potvrda da tu važnost prepoznaju i drugi, izjavio je Goran Marković.

"To da smo sretni i ponosni, nekako se podrazumijeva, ali neke su me se stvari posebno dojmile. Interes za film, razumijevanje i emocije koje su se izlile prema nama nakon premijere u Locarnu od strane publike. Podrška cijelog festivala i selektora, te na kraju i žirija. Uzbudljivo je vidjeti kako publika osjeća sve slojeve filma - borbu za život, inertnost sustava, bol, ali osjeća i toplinu i humor koji su integralni dio odnosa naših likova. Dojmila me se velika podrška kolega nakon objave nagrada i na kraju, tri nagrade na festivalu koji se smatra središnjim mjestom autorskog filma.

Kako smo mi do prije par tjedana završavali film sve ovo što se sada događa došlo je brzo i jako je intenzivno. Uzbuđeni smo zbog sarajevske premijere i u iščekivanju reakcija regionalne publike na festivalu", kaže producentica filma Miljenka Čogelja.

Direktor fotografije filma je Marko Brdar, montažer Marko Ferković, scenografkinja Jana Plećaš, a kostimografkinja Katarina Pilić. Sigurno mjesto nastao je u produkciji tvrtke Pipser, a producentica filma je Miljenka Čogelja, dok su hrvatski koproducenti Zelena zraka (Saša Ban i Nevenka Sablić). Film je nastao u suradnji sa slovenskom produkcijom December.

