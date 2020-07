Film "Fatalni gost" poslastica je za ljubitelje trilera i napete radnje, a možete ga pogledati u programu Nove TV.

Prava poslastica za ljubitelje filmova napete i neočekivane radnje prikazuje se večeras u programu Nove TV s početkom u 23 sata, a riječ je o djelu "Fatalni gost" iz 2014. godine.

U središtu radnje ovog trilera nalazi se obitelj Peterson koja tuguje zbog smrti svog sina koji je poginuo kao vojnik na bojištu, i kojoj jednog dana u život ulazi mladić koji tvrdi da je poznavao njihova pokojnog sina. Oni mu povjeruju i prime ga u svoj doma, međutim niz neobjašnjivih smrti koje će se dogoditi nakon njegova dolaska, promijenit će cijelu priču.

Ono što je zanimljivo je da se redatelj filma Adam Wingard kroz cijeli film služio inspiracijom jednog od najpopularnijih horor filmova "Halloween III: Season of the Witch" iz 1982. godine. Tako su obožavatelji tog žanra mogli primjetiti čak tri maske koje se pojavljuju i u "Fatalnom gostu", i to one Jacka O'Lanterna, vještice i kostura. Pred kraj "Halloweena" u plesnom labirintu na zidu je krvlju ispisana rečenica "Ti si sljedeći", a to je ujedno i naziv jednog od Wingardovih filmova iz 2011. godine, a uz to glazba za "Fatalnog gosta" odsvirana je istim instrumentima kao i za "Halloween".

Glavne uloge u "Fatalnom gostu" odigrali su ljepuškasti Dan Stevens kojeg smo mogli gledati u u filmu "Ljepotica i zvijer" kao i u seriji "Downton Abbey", Maika Monroe i Sheila Kelley.