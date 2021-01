Film "Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa" Dalibora Barića ušao je u utrku za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma, potvrdio je Hini autor koji kaže da mu je sve to još jako nestvarno.

"Kao što me iznenadilo kada su film primili u konkurenciju festivala u Annecyju jer sam smatrao da je težak i dug, tako me i ova vijest iznenadila. Prijava je bila ideja mog producenta, meni se činilo pretjerano i nisam previše obraćao pažnju na to", rekao je Barić.

Kaže da je izrada animacije trajala je oko pola godine, a proces je bio zahtjevan, ne samo zbog trajanja filma i količine izrađenog materijala - koristio je stvari koje je pronašao kod kuće ili na internetu nego i same narativne strukture filma.

"Dok sam ga radio, nisam razmišljao kakve bi mogle biti reakcije, nisam imao nikakvu viziju. Uglavnom sam ga radio noću u isprekidanom kontinuitetu, često je bilo psihički naporno uhvatiti sve krajeve i pratiti njegov razvoj", napomenuo je.

Američki filmski portal The Wrap objavio je kako se, s obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom, prije tjedan dana mislilo da će ta kategorija za Oscara imati samo trinaest filmova, no broj je povećan na 27 i među njima je hrvatski naslov zagrebačke produkcijske kuće Kaos.

Uz dotadašnje favorite poput "Duše", "Wolfwalkers" i “Earwig and the Witch,” uvršteni su i filmovi iz Danske, Poljske, Latvije, Južne Koreje, Indije te Hrvatske, čiji film autor teksta posebno ističe zbog "intrigantnog i zbunjujućeg naslova".

Već i sama kvalifikacija veliki uspjeh

"Već je sama kvalifikacija velika stvar, bitno je da smo po kvaliteti zadovoljili vrlo visoke standarde da bismo mogli uopće doći u konkurenciju", rekao je Hini producent Ivan Katić, koji je u složenom procesu prijave filma, među ostalim, poslao i 300 DVD-ova Akademijinim članovima zaduženima za izbor animiranih filmova.

Po njegovim riječima, nakon što oni odgledaju filmove, nominirat će ih se pet, a koji će to biti. znat će se vjerojatno krajem ožujka, s obzirom na to da je sama dodjela Oscara pomaknuta na kraj travnja.

Najavio je da će se u srijedu sastati s predstavnicima Hrvatskog audiovizualnog centra kako bi dogovorili dalje korake.

Film već ima respektabilan festivalski put - nakon svjetske premijere u Annecyju sudjelovao je na mnogim međunarodnim festivalima, koji su u vrijeme pandemije glavna platforma da se filmovi predstave, na Animafestu u Zagrebu te u Bogoti, Solunu, Sevilli.

Uz Barićev film na popisu filmova koji se trenutno nalaze u tzv. screening room, online projekcijskoj dvorani, su, među ostalima, “Bombay Rose”, “Calamity”, “The Croods: Novo doba"”, “Earwig and the Witch”, “Naprijed”, “, “Janko Strižić film: Faramagedon”,“Duša” i "Spužva Bob Skockani: Spužva u bijegu".

Film "Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa" najavljivan je na Animafestu kao "filozofsko-revolucionarni, animirano-igrani, kolažno-rotoskopski foto-krimić", u čijem su središtu Martin, koji se pokušao boriti protiv sustava i sada je u bijegu, i Sara, konceptualna umjetnica kojoj se pridružuje revolucionarnoj komuni na selu.

Riječ je o autorovom dosad najambicioznijem djelu po minutaži (traje 80 minuta) i broju ljudi uključenih u projekt, za koji je scenarij napisao još 2018., a raditi ga je počeo 2019.

Glasove u filmu dali su Rakan Rushaidat, Ana Vilenica, Frano Mašković, Nikša Marinović, Mario Kovač, Željka Veverec, Boris Bakal, Pavlica Brazzoduro Bajsić.

Dalibor Barić (1974.) svestrani je multimedijski je umjetnik autor je kratkometražnih animiranih i eksperimentalnih filmova, glazbenih spotova, festivalskih špica, stripova, instalacija, crteža i kolaža. Bavi se glazbom i nastupa kao VJ.

U njegovoj su filmografiji "Astronaut od perolaka" (2017), "Nepoznate energije, neidentificirani osjećaji" (2015), "Amnezijak na plaži" (2013), Marienbad First Aid Kit (2013), "The Spectres of Veronica" (2011), "New Hippie Future" (2011), "Pain So Light That Appears As Tickle (2010), "The Mind from Nowhere" (2010), "The Horror of Dracula" (2010), "Ghost Porn in Ectoplasm! But How?" (2010), "Nymph Gloss Atari" (2010).

