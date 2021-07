Danas u programu Festivala tolerancije pogledajte filmove "Robinova družina", "Značenje Hitlera" te "Here We Move, Here We Groove" i posjetite predstavljanje knjige "Doba presvlačenja".

Jučer su posjetitelji u filmskom programu mogli pogledati film "Crni Isus" redatelja Luce Lucchesia. Film prati toleranciju u gradiću na jugu Europe, gdje žitelji stoljećima štuju kip crnog Isusa. Problem nastaje kad mladić iz Gane, smješten u prihvatnom centru za izbjeglice upita smije li nositi kip na godišnjoj procesiji.



Također, na programu je bio film "Psihoza u Stockholmu" koja prati majku i kći koje putuju u Stockholm kako bi proslavile kćerin četrnaesti rođendan. U vlaku se majka počne čudno ponašati i kći se uplaši da će majku obuzeti još jedna psihotična epizoda. Unatoč simptomima, nastavljaju putovati prema planu. "Psihoza u Stockholmu" napeta je drama o fantastičnom i bezuvjetnom odnosu majke i kćeri.



Večer je zatvorio film "Vicenta". Vicenta živi s devetnaestogodišnjom kćeri Laurom koja zaostaje u razvoju. Nakon što je siluje član obitelji, Laura ostaje trudna. Zakon joj dopušta pobačaj, no sustav će pred nju raznovrsne prepreke kako do toga ne bi došlo.



Posjetitelji su mogli poslušati Tolerance talk koji je realiziran u suradnji s UNHCR Hrvatska. Jučer je na programu bila tema Novi dom, novi život – diskusija o integraciji izbjeglica i azilanata na kojoj su sudjelovali Nj. E. nadbiskup Giorgio Lingua, apostolski nuncij, Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj te pater Stanko Perica.



Srijeda je rezervirana za filmove "Robinova družina", "Značenje Hitlera" te "Here We Move, Here We Groove" te za promociju knjige autora Roberta Kleindiensta.



Film "Robinova družina" redatelja Jasmina Baumgartnera na programu je od 18.00 sati. Radnja prati nogometnu momčad punu outsidera, čiji je predsjednik bivši zatvorenik Robin. Robin se, pokušavajući održati svoju multi-kulti ekipu na okupu, suočava sa stravičnim rasizmom izvan terena, prekomjernim tulumarenjem, krađom u svlačionici…



Od 19.45 na programu pratite promociju knjige "Doba presvlačenja", autora Roberta Kleindiensta u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom. Roman se bavi rijetko tematiziranim aspektima hrvatske prošlosti. U središtu zbivanja je glavni ženski lik Ana Sadak, koja 1945. bježi pred partizanima u austrijski Altaussee. Opisuje se njezin bijeg duž zelene granice, kao i prethodni slojevi zbivanja koji su doveli do bijega i borbe za preživljavanje. Ona je bila njegovateljica u ustaškom dječjem logoru, gdje se altruistički brinula za male zarobljenike, ne sluteći njihovu sudbinu. Time se prikazuje sudbina pojedinca zarobljenoga u povijesnim zbivanjima te se opisuje tzv. "štakorski put“ fašističke emigracije. Roman svakako otvara važne teme suočavanja s austrijskom i hrvatskom prošlošću.



Na programu je, počevši u 20.30 i film "Značenje Hitlera". Nastao prema istoimenoj književnoj uspješnici iz 1978., "Značenje Hitlera" provokativna je analiza fascinacije naše kulture Hitlerom i nacizmom, pod okriljem rasta bjelačkog suprematizma, normalizacije antisemitizma i militarizacije same povijesti.



Večer će zatvoriti film "Here We Movem Here We Groove". Film prati protagonista, Roberta Šoku, koji je kao tinejdžer pobjegao od rata u Jugoslaviji te uz pomoć zapadnjačke glazbe i uzbudljivih balkanskih ritmova spajao kulture te postao slavni Balkan Beats DJ u Berlinu te na europskoj klupskoj sceni. Kao reakciju na sve promjene u svijetu, te iz potrebe za nadahnućem, Šoko vozi taksi u potrazi za novim migrantima s kojima bi se družio, glazbenicima koji su za sobom ostavili dom i obitelj. Projekciji će prisustvovati i sam Robert Šoko, protagonist filma.



Sav program je besplatan, a kako biste osigurali svoje mjesto na vrijeme, dođite ranije i narukvice preuzmite na lokacijama.