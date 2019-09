Europa Donna Zagreb Pink Run na Bundeku će okupiti brojne trkače u borbi protiv raka dojke.

Za svega desetak dana počinje divna humanitarna utrka pod nazivom Europa Donna Zagreb Pink Run, koja će okupiti brojne trkače ujedinjene u jednoj zajedničkoj misiji – borbi protiv raka dojke. Na zagrebačkom Bundeku okupit će se mnoštvo, kako profesionalaca, tako i amatera, kako bi dali svoj mali doprinos u borbi protiv ove zloćudne bolesti, od koje u Hrvatskoj godišnje oboli preko 2500 žena.



Start utrke je u subotu, 28.09.2019., u 18 sati u parku Bundek (kod ljetne pozornice na vodi). Utrka se sastoji od 2 kruga duljine 5 tisuća metara, a sudionici će moći odabrati između dvije utrke – 5 tisuća i 10 tisuća metara. Europa Donna Zagreb Pink Run ujedno je i najava «ružičastog mjeseca» – listopada, svugdje u svijetu posvećen borbi protiv raka dojke, a održat će se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.



Moto utrke glasi "Izađi na zrak i pobijedi (m)rak", a osim same utrke, posjetitelje očekuje pregršt popratnih događanja i edukativno-gastronomsko-zabavni program namijenjen svim dobnim uzrastima; od bolnice za medvjediće i šarenih maskota za najmlađe do zagrijavanja za utrku i mjerenje šećera za one nešto starije.

Svi oni moći će uživati u nastupima grupe Pravila igre, glazbenika Vlahe Arbulića te DJ Simona M-a i bubnjara Matije Bureka, koji će svojim nastupima dobro zagrijati i pripremiti sve prisutne za početak utrke.



Sve ovo idealna je pozivnica da uveličate ovu hvalevrijednu manifestaciju i provedete posljednji rujanski vikend u prirodi, okruženi obitelji i prijateljima, čineći dobro djelo, kako za druge tako i za sebe. Jer upravo je zdrav način života važan za očuvanje zdravlja i rano otkrivanje bolesti koje spašava živote, kao i najbolja prevencija mnogih bolesti.

Zato budite dijelom Europa Donna Zagreb Pink Run utrke te zajedno s organizatorima podignite svijest o važnosti zdravog načina života kojega čine pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, redoviti samopregledi i liječničke kontrole.



Više informacija, kao i prijave za Europa Donna Zagreb Pink Run, pronađite na www.utrka.com.