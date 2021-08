U kina nam 19. kolovoza stiže film nakon kojeg odlazak u omiljeni escape room više nikada neće biti isti...

Escape Room 2: Bez izlaza nastavak je velikog kino hita i psihološki triler koji je prestravio publiku diljem svijeta. U ovom dijelu, na kojem su radili producenti Brzih i žestokih, šestero će se mladih ljudi nesvjesno i protiv svoje volje naći zatvoreno u drugoj seriji soba za bijeg, polako otkrivajući ono što im je zajedničko za preživljavanje. Udružujući snage s dvoje izvorno preživjelih, ubrzo otkrivaju da su svi već igrali ovu igru, ali i da ovaj puta izlaz možda i ne postoji.

Pogledajte trailer:





Redateljske palice i ovaj se put uhvatio Adam Robitel, a glavne su uloge pripale Taylor Russell (Waves, Before I Fall, Words on Bathroom Walls), Loganu Milleru (Shithouse, Love, Simon), Thomasu Cocquerelu (The Divorce Party, Red Dog: True Blue) i Holland Roden (Lost, Teen Wolf, Grey’s Anatomy).

Escape Room 2: Bez izlaza samo u kinima od 19. kolovoza.