Emma Thompson otkrila je što se točno krije iza njezine tužne scene u filmu "Love Actually" i koji ju je događaj iz privatnog života za to najviše inspirirao.

Britanska glumica Emma Thompson otkrila je da su njezine suze u kultnoj sceni omiljenog božićnog filma "Love Actually" inspirirane njezinim vlastitim iskustvom, odnosno aferom koju je imao njezin bivši suprug.

U legendarnoj sceni u romantičnom božićnom klasiku iz 2003. godine, Emmin lik brizne u plač nakon što shvati je predivna ogrlicu koju je pronašla, dar njezinog supruga ljubavnici, a da je njoj zapravo bio namijenjen CD Joni Mitchell. No sada je ta scena dobila i jedno novo značenje jer je glumica otkrila da je inspirirana njezinim stvarnim životom, točnije aferom koju je njezin sada bivši suprug Kenneth Branagh imao s glumicom Helenom Bonham Carter.

"Ta scena u kojoj moj lik stoji kraj kreveta i plače je toliko poznata jer je to nešto kroz što su svi prošli. Ken mi je jako slomio srce. Tako da sam znala kakav je osjećaj pronaći ogrlicu koja nije namijenjena meni. Nije doslovno bilo baš tako, ali svi smo to prošli", izjavila je za Telegraph.

Emma se udala za Kennetha 1989. godine, a on je 1994. godine navodno započeo aferu s Helenom. Par je godinu dana kasnije objavio da se rastaje, a on i Helena su nastavili svoju romansu sve do 1999. godine.

"Imala sam toliko proklete prakse plakanja u spavaćoj sobi, nakon kojih sama morala izaći van i biti vesela, skupljajući komadiće svog srca i pospremajući ih u ladicu", priznala je.

No od tada je prošlo već puno vremena i Emma je za The Sunday Times izjavila kako više ne razmišlja o tome.

"Ne možete se držati za tako nešto, besmisleno je i nemam energije za to. Helena i ja smo se pomirili prije mnogo godina i ona je divna žena", zaključila je.

U međuvremenu je svo troje glumaca zajedno radilo i na franšizi o Harryju Potteru u kojem su utjelovili profesora Lockharta, profesoricu Trelawney i Bellatrix Lestrange.