Emma Corrin je u nedavnom intervju otkrila kako su neki još prije nekoliko godina smatrali kako je ona savršena za ulogu princeze Diane u seriji "The Crown".

Britanska glumica Emma Corrin koja je nedavno sve osvojila ulogom princeze Diane u hit seriji "The Crown", otkrila je kako joj je još prije dvije godine vlastiti brat rekao kako bi se savršeno uklopila u njezin lik, dok još nije ni sanjala o tome.

25-godišnja Emma se na intuiciju svoje braće osvrnula u intervjuu za Variety.

"Sjećam se da sam bila na odmoru s obitelji kad je možda izašla druga sezone serije, i šalili smo se tko će glumiti princezu Dianu. I jedan od braće je rekao da bih to trebala biti ja. Ali u to sam vrijeme još studirala i ja to nisam pomišljala ni u najluđim snovima. Čudno mi je prisjećati se sad takvih trenutaka", priznala je Emma.

Nekoliko godina kasnije baš je ona debitirala u četvrtoj sezoni i to u mlađoj verziji lika princeze, dok se u središtu radnje našao burni brak i princom Charlesom.

Kritičari su je nagradili pozitivnim kritikama, iako je redatelji na audiciji nisu isprva smatrali pravom osobom za tu ulogu. No čini se kako je izbor bio pravi, jer je serija s Emmom u jednoj od glavnih uloga ostvarila rekordnu gledanost.