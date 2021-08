Donosimo vam jednu od uvodnih scena iz nastavka psihološkog trilera koji će vas do samog kraja držati ‘na iglama’, a koji u omiljenom kinu možete pogledati od 19. kolovoza...

Šestero putnika u vagonu njujorške podzemne željeznice naizgled je sasvim uobičajen prizor u New Yorku. No, samo nekoliko trenutaka kasnije ispostavit će se da njih šestero u tom vagonu uopće nisu slučajno i da će uskoro započeti borbu za goli život…

Jedna je to od uvodnih scena u filmu ‘Escape Room 2: Bez izlaza’, napetom psihološkom trileru koji je nastavak velikog kino hita koji je oduševio i prestravio publiku diljem svijeta.

Uostalom, pogledajte je i sami:





Inače, glavne su uloge u filmu pripale Taylor Russell (Waves, Before I Fall, Words on Bathroom Walls), Loganu Milleru (Shithouse, Love, Simon), Thomasu Cocquerelu (The Divorce Party, Red Dog: True Blue) i Holland Roden (Lost, Teen Wolf, Grey’s Anatomy), a film je režirao Adam Robitel.

Escape Room 2: Bez izlaza samo u kinima od 19. kolovoza.