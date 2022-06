Kao što je i najavljeno, novost ovogodišnjeg programa Ponta Lopud festivala su stručni programi za snimateljice. Jedan od dugoročnih ciljeva Ponta Lopuda je i doprinos rodnoj jednakosti u filmskoj industriji.

Stoga se na ovogodišnjem, drugom izdanju festivala, u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC-om) posebno podupiru snimateljice iz Hrvatske i regije, za koje će biti organiziran teoretski i praktični rad s jednom od svjetski poznatih direktorica fotografije na filmu (DOP) te će se ove godine po prvi puta snimati tijekom Ponta Lopud festivala.

Monika Lenczewska snimateljica sa sjedištem u SAD-u i Europi, koju je Variety proglasio jednom od deset najboljih filmskih snimatelja u 2016. godini, na Ponta Lopudu će održati masterclass s talentiranim snimateljicama iz regije.

Iz Monikine bogate karijere vrijedi izdvojiti rad na islandskom filmu "Under the Tree“ za koji je dobila nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Dublinu, brojne nominacije na festivalima poput Sundancea i Camerimagea, a članica je organizacija International Cinematographers Guild, Polish Society of Cinematographers i European Film Academy.

Sudionice masterclassova također su redom uspješne snimateljice: Maja Radošević srpska je snimateljica iza koje je više od dvadeset kratkih i dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, a tu su još i mlada hrvatska snimateljica Magdalena Ptiček, zatim Eva Kraljević, hrvatska snimateljica i redateljica dokumentarnih filmova, koja je u posljednjih 15 godina snimila više od 20 kratkih, srednjemetražnih i dugometražnih filmova, a režirala je i 4 dokumentarna filma, Dubravka Kurobasa, hrvatska snimateljica, kojoj je domaći omnibus „Duboki rezovi” donio čak dvije nagrade: posebno priznanje žirija SEEfesta – Filmskog festivala jugoistočne Europe u Los Angelesu 2019., te Zlatnu arenu za kameru na Pulskom filmskom festivalu 2018. godine.

Ovogodišnjem Ponta Lopud festivalu kao poseban gost i moderator pridružit će se i Cristi Puiu, rumunjski scenarist i redatelj poznat po nagrađivanim filmovima "The Death of Mr. Lazarescu“ (Festival u Cannesu 2005.), "Aurora“ (Festival u Cannesu 2010.), "Stuff & Dough“ (Quinzaine 2001.), "Sieranevada“ (Festival u Cannesu 2016.) i "Malmkrog“ (Berinale 2020.). Njegov kratki film "Coffee and Cigarettes“ nagrađen je Zlatnim medvjedom na Berlinaleu 2004. godine. Smatra se pokretačem rumunjskog novog vala i jednim od najznačajnijih filmskih stvaratelja današnjice.

Najljepše priznanje koje je Ponta Lopud mogao dobiti povratak je prošlogodišnjih mastera na ovogodišnje izdanje festivala. Naime, i ove godine očekujemo redatelje i oskarovce Pawela Pawlikowskog i Danisa Tanovića, kao i scenarista, redatelja i producenta Michela Franca, u ulogama moderatora na masterclassovima. Pridružit će im se i mađarska redateljica Lili Horvát i srpski redatelj Ognjen Glavonić.

Lili Horvát mađarska je redateljica i scenaristica čiji je prvi igrani film "Dijete srijede“ pobijedio u natjecateljskom programu East of the West na Filmskom festivalu u Karlovim Varima 2015. godine. Njezin drugi igrani film "Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme“, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji 2020., prikazivan je i na festivalima u Torontu i Busanu te osvojio je mnoge nagrade diljem svijeta.



Ognjen Glavonić srpski je redatelj i filmski producent čiji je dokumentarni film "Dubina dva“ premijerno prikazan na Berlinskom filmskom festivalu 2016., a debitantski dugometražni film "Teret“ u Cannesu u programu Directors' Fortnight 2018. Njegovi radovi također su prikazivani na mjestima kao sto su MOMA, MOMI, Lincoln Center u New Yorku, Centre Pompidou u Parizu te ICA u Londonu. Glavonić je direktor i suosnivač Pančevo film festivala.

U šest festivalskih dana, sudionici i publika moći će uživati i u večernjim filmskim projekcijama na jedinstvenim lokacijama pod zvijezdama, izuzetnom ambijentu tvrđave Franjevačkog samostana – Lopud 1483 i plaže RMH Lafodia Sea Resorta.

Ponta Lopud festival održava se od 22. do 27. lipnja 2022.

O Ponta Lopud festivalu:

Ponta Lopud festival kreativni je hub, mjesto susreta filmskih talenata iz regije, značajnih autora iz svijeta filma i zaljubljenika u filmsku umjetnost. Talenti u razvoju i već etablirani profesionalci sedme umjetnosti u inspirativnom okruženju otoka Lopuda imaju priliku steći nova iskustva i stvarati dugoročne profesionalne i prijateljske odnose. Istovremeno, Ponta Lopud festival, koji u fokus stavlja kreativne procese i film kao umjetnost, pruža uvid u recentne tokove regionalne kinematografije okupljajući na elafitskom otoku nove generacije filmskih kreativaca. Ponta Lopud festival osnovali su Tilda Grossel Bogdanović i Mirsad Purivatra 2021. godine, s misijom promocije i profesionalnog razvoja nove generacije filmskih talenata.



Sve informacije o programu i popratnim sadržajima Ponta Lopud festivala dostupne su na službenoj mrežnoj stranici festivala www.pontalopud.hr te putem društvenih mreža Ponta Lopud festivala.

