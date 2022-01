Svemirska bajka "Dina", tinejdžerska kronika s okusom '70-ih "Licorice Pizza" te nova inačica mjuzikla "Priča sa zapadne strane" u režiji Stevena Spielberga postali su favoritima za hollywoodske nagrade koje će se dodijeljivati u nadolazećim mjesecima, nakon što su u četvrtak nominirani u raznim cehovskim izborima filmske industrije.

Sva tri filma su zaradila nominacije udruženja redatelja, producenata i scenarista, što ih čini izglednim kandidatima i za najprestižniju nagradu - Oscar. Svečana dodjela "zlatnih kipića" će ove godine biti u vrlo kasnom terminu, nakon što je odgođena za 27. ožujka, a Akademija filmskih umjetnosti i znanosti će nominacije obznaniti 8. veljače.

Uz spomenute filmove, među najvećim favoritima za Oscara nalaze se još dva filma koja su zaradila nekoliko cehovskih nominacija, a to su "Belfast" i "Šape pasje" (The Power of the Dog).

Stručnjaci smatraju Američko udruženje redatelja vrlo pouzdanim indikatorom za Oscare, jer su pobjednici u njihovom izboru u posljednjih 18 godina u 16 navrata osvojili i "zlatni kipić".

Ovogodišnji kandidati za nagradu Američkog udruženja redatelja su Kenneth Branagh za "Belfast", Jane Campion za "Šape pasje", Denis Villeneuve za "Dinu", Paul Thomas Anderson za "Licorice Pizza" i Steven Spielberg za "Priču sa zapadne strane".

Istih pet filmova nominirano je u četvrtak i za nagradu Udruženja producenata. Ova nagrada je ustanovljena 1990., a od tada je samo jedan dobitnik Oscara za najbolji film ostao bez nominacije u tom izboru. Radilo se o "Hrabrom srcu" (Braveheart) koji je Oscarom nagrađen 1996.

Od filmovima koji su često spominjani kao potencijalni kandidati za Oscara, na popisu nominiranih se nisu pojavili "Macbeth" u režiji Joela Coena te "Dinastija Gucci" (House of Gucci) koju je režirao Ridley Scott.

Za nagrade Udruženja scenarista od spomenutih filmova borit će se "Dina", "Licorice Pizza" i "Priča sa zapadne strane", dok "Belfast" i "Šape pasje" nisu mogli biti nominirani.

(Hina)

