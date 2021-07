Clint Eastwood oprašta se od bogate karijere u svijetu filmu u 92. godini života, a svoju je odluku podijelio na društvenim mrežama.

Legendarni američki glumac Clint Eastwood oprašta se od svijeta filma čiju je povijest ispisao i zadužio za sva vremena, a svoju je odluku dao naslutiti emotivnom objavom na društvenim mrežama.

91-godišnji Clint objavio je na Twitteru kolaž svojih fotografija, od one sa samog početka karijere pa do one aktualne iz današnjice, i uz prigodne se misli pozdravio sa svima.

"Mislim da je ostariti graciozno vrlo važan talent. Prekasno je za mene. Vrijeme leti", napisao je Clint i time dirnuo, ali i rastužio obožavatelje diljem svijeta.

"I dalje si jedan od najvećih", "Clint Eastwood će uvijek biti Clint Eastwood. Jučer, danas i zauvijek", "Clint, volimo te u Argentini", "Da mogu provesti godinu dana života pa da budem ti, umro bih sutra puno sretniji nego što sam sada. Ti si uistinu jedan od najboljih i tvoj rad će zauvijek ostati legendaran", "Dragi čovječe, ne možemo ti iskazati dovoljnu zahvalnost", "Hvala na svemu", samo je dio od tisuća poruka koje je dobio.

Clint Eastwood na glumačkoj je sceni više od 60 godina, a karijeru je započeo u vesternima. Osim glume bavio se i režiranjem, a nagrađen je prestižnim kipićima Oscara tijekom svoje zavidne karijere. Clint je čovjek s mnogo talenata, a za života je dobio i brojnu djecu.

Na velikom je platnu još od davne 1959. godine, no početak karijere nije mu bio tako sjajan. Zbog ugovora s Universalom po kojem je imao niske prihode slavni glumac morao se baviti i drugim poslovima da skrpa kraj s krajem. Bio je tako vatrogasac, radio u trgovinama te kao spasilac.

U vesternima je počeo glumiti jer je producentima jako nalikovao na kauboja, a osim Johna Waynea to nije nikome dotad uspjelo. Glumio je i u trilogiji "Dollars" krajem 60-ih godina, a poznati pončo u kojem se pojavljivao tijekom filmova nije opran niti jednom. Sam je glumac objasnio kako bi se raspao da su ga oprali, no više detalja nije otkrio.

Tijekom karijere Clint se često petljao i u politiku, a ugled mu nije bio baš sjajan nakon što je podržao Donalda Trumpa u njegovoj utrci za Bijelu kuću. Mnogi su ga kritizirali, no odbijao je prihvatiti činjenicu da je konzervativac. Izjavio je kako se njegova vjerovanja protive nekim Trumpovim potezima te je objasnio na kraju da nije toliko "za" njegovu politiku, no u nekim se trenucima s njim slaže.

Godine 1986. kandidirao se za gradonačelnika gradića Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji te je pobijedio. Njegov najveći uspjeh bilo je micanje zabrane prodavanja sladoleda nakon godina tog bizarnog zakona koji je postojao u gradiću.

Tijekom karijere bio je jedan najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a jednako je uspješan bio i kao redatelj. Za glazbu u njegovim filmovima često je zaslužan njegov sin Kyle, koji je jazz-glazbenik i skladatelj, a otac ga je u ranoj mladosti uveo u svijet filma. Sam Clint talentirani je glazbenik, a u mnogim je filmovima zaista sam odsvirao glazbu.

Clint je tijekom karijere nagrađen s pet Oscara, među kojima su se našli i zlatni kipići za najboljeg redatelja i za najbolji film. Najveći hit bio je 2004. godine kada je za film "Djevojka od milijun dolara" dobio sedam nominacija. Tada je imao 74 godine i postao je najstarija osoba ikada koja je dobila Oscara za najbolju režiju. Za svoje uloge bio je jako izbirljiv, a odbio je velike filmove poput onih o Supermanu i Jamesu Bondu.

Američki mediji pišu kako glumac ima osmero djece, no nitko nije siguran je li to točan broj. Prema dokumentarnom filmu iz 2012. godine, broj njegove djece je nepoznat, s obzirom na to da je prvo dijete dobio još dok je bio u srednjoj školi. Nitko, uključujući i biografa glumačke legende, nije otkrio točan broj. U intervjuu 2009. godine istaknuo je kako ima "najmanje sedmero djece", a ni on sam nije siguran u to.

Zvijezda "Gran Torina" najstariju kćer 66-godišnju Laurie dobio je s Roxanne Tunis, s kojom ima i 55-godišnju kćer Kimber. Clint i njegova prva supruga Maggie Johnson imaju dvoje djece zajedno, 52-godišnjeg sina Kylea i 48-godišnju kćer Alison. 35-godišnjeg sina Scotta i 32-godišnju kćer Kathryn dobio je u vezi s Jaclyn Reevers, a 26-godišnju kćer Francescu dobio je s glumicom Frances Fisher. S Dinom Ruiz dobio je 23-godišnju kćer Morgan.