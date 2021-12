Nakon što je utjelovila kraljicu Elizabetu u seriji "The Crown", glumicu Claire Foy gledamo u novoj britanskoj seriji "A Very British Scandal".

Britanska glumica i zvijezda serije "The Crown" Claire Foy tvrdi da je snimanje scena seksa najmračnija stvar koju možete učiniti kao žena i to povodom emitiranja svoje nove serije "A Very British Scandal".

37-godišnja Claire je u intervjuu za BBC objasnila zašto nije željela da njezine scene seksa budu vrsta groznog seksualnog iskustva koje se često viđa na filmskim ekranima te da se zbog snimanja scena seksa osjeća izloženom i iskorištenom.

"To je jako teško jer se u osnovi osjećate iskorišteno jer ste žena i morate izvoditi lažni seks na ekranu. Ne možete se ne osjećati iskorišteno. To je sumorno i zapravo je najmračnija stvar koju možete učiniti", izjavila je Claire.

Serija "A Very British Scandal" prikazana je premijerno 26. prosinca, a Claire u njoj utjelovljuje ulogu vojvotkinje od Argylla, Ethell Margaret Campbell. Radnja će se bazirati na stvarnim događajima i razvodu članova britanskog visokog društva tijekom 1960-ih godina.

Ethell Margaret Campbell inače je slovila kao poznata britanska starleta čiji je bivši suprug medijima otkrio da je navodno spavala s više od 80 muškaraca samo tijekom njihova braka, a povezivali su je i s članovima kraljevske obitelji i političarima.

