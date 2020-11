Charlize Theron i Keanu Reeves film "Posljednja jesen" snimili su 2001. godine.

Romantična drama iz 2001. godine "Posljednja jesen" drugi je film koji su zajedno snimili Keanu Reeves i Charlize Theron, nakon onog iz 1997. godine "Đavolji odvjetnik" u kojem su glumili bračni par.

Film koji je izmamio mnoge suze na lice, temelji se na istoimenom originalu iz 1968. godine čiji je scenarij napisao Herman Raucher. Priča je to o mladom poslovnom čovjeku imena Nelson Moss koji upoznaje Saru Deever, i koja na njega ostavlja potpuno drugačiji dojam od svih žena koje je prije nje sreo, koja će baš zbog njega pasti na vozačkom ispitu.

Sara ga uspije šarmirati i nagovoriti ga da ostane s njom mjesec dana jer će mu uljepšati život. Radnja se odvija tijekom studenog, a njih dvoje se u tom razdoblju zaljube. U konačnici Nelson odlučuje zaprositi Saru, ali uskoro saznaje strašne vijesti.

U filmu se pojavljuje i slavni glumac Jason Isaac koji je za potrebe svog lika i kako bi se mogao što bilje uživjeti u ulogu, počeo obilaziti drag klubove i proučavati ponašanje ljudi koji su tamo dolazili. Htio je sa sobom povesti i Keanua, ali to bi bilo teško obzirom da je on u to vrijeme bio jedan od najpopularnijih glumaca na svijetu zahvaljujući filmu "Matrix".

Ova je romantična drama definitivno obilježila i karijeru Charlize Theron koja je zbog uloge Sare odbila ulogu Evelyn u "Pearl Harboru" koji je također snimljen 2001. godine.