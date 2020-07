Sinoć je Teatar Exit bio središte smijeha i pozitivne energije koji svima kronično nedostaju, a sve radi predstave koja je savršeno osvježenje za ove ne toliko smiješne dane

U ovom nezavidnom trenutku koji je zadesio čitav svijet, ljudska potreba za smijehom i pozitivnom energijom, nikada nije bila veća. Kažu da smijeh produljuje život, a ako je zaista tako onda su glumci Sven Šestak, Enes Vejzović i Janko Rakoš definitivno zaslužni za sinoćnje "produljivanje života“ publike koja je pogledala premijeru broadwayske uspješnice "Kraljevstvo moje (za početnike)“.



Naime, sinoć je u sklopu Ljetnih noći Teatra EXIT u istoimenom kazalištu, održana predstava specifičnog naziva "Kraljevstvo Moje ('Za početnike)", nastala po tekstu Davida Javerbauma (Čin Božji) ili u originalu "An Act of God“, koja je praizvedena na Broadwayu u svibnju 2015. godine, gdje se u ulozi Boga našao Jim Parsons, inače poznat po ulozi u iznimno popularnoj i nagrađivanoj seriji "The Big Bang Theory“.



Riječ je o predstavi koja na komičan način daje odgovore neka najdublja pitanja koja čovječanstvo muče od samog stvaranja. U ovoj urnebesnoj komediji, Bog se umorio od opće poznatih 10 Božjih zapovijedi i odlučio ih je ponovno napisati da bi bile kompatibilnije današnjim danima, silazi na zemlju i postavlja nove zapovjedi za 21. stoljeće. Glumci Sven Šestak, Enes Vejzović i Janko Rakoš maestralno glume uloge Boga, anđela Gabrijela i anđela Mihaela, a za režiju ove hrvatske inačice popularne predstave, zaslužan je Ivan – Goran Vitez.



Hrvatska inačica ove popularne predstave nastala je u produkciji nezavisnog kazališta Ludens Teatra i Teatra EXIT, a svakoga tko ju pogleda podsjetit će na sve ono što smo kroz odgoj naučili, a nismo preispitali. Ukoliko ste propustili sinoćnju premijeru, predstavu obavezno pogledajte 26.08. i 27.08.2020. godine.



Ovogodišnje XI. Ljetne noći Teatra EXIT u Muzeju za umjetnost i obrt održavaju se u dva bloka: od 05.07. do 02.08. i od 25.08. do 06.09.2020. godine. U sklopu ovogodišnjih Ljetnih noći Teatra EXIT odigrat će sveukupno 45 predstava i 23 različita naslova. S obzirom na novonastale okolnosti dio prvobitno planiranog programa u zatvorenim prostorima Muzeja za umjetnost i obrt preseljen je par stotina metara dalje u Studio EXIT u Gundulićevoj 37/1, tako da će u dvorištu Muzeja za umjetnost i obrt biti odigrano 28 predstava, u Studiju EXIT 12, u Teatru EXIT 4 te jedna predstava na novoj sceni Akademije dramske umjetnosti F22 jedna predstava.



Ulaznice za predstavu "Kraljevstvo moje (Za početnike)" kao i ulaznice za sve ostale predstave na Ljetnim noćima dostupne su online putem ulaznica.hr i na blagajni u Muzeju za umjetnost i obrt ( Trg Republike Hrvatske 10) . Ne propustite se smijati uvijek, a pogotovo sada kada je najpotrebnije.