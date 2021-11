Bernardine Evaristo je knjigom "Djevojka, žena, drugo" pomela svu konkurenciju pred sobom te je osvojila brojne nagrade, a knjiga koja je osvojila čitav svijet prevedena je i na hrvatski.

Bernardine Evaristo britanska je spisateljica i sveučilištna profesorica čija je knjiga "Djevojka, žena, drugo" osvojila čitatelje diljem svijeta, a donijela joj je i nagradu Booker 2019. godine. Evaristo je postala prva crnkinja koja je osvojila tu nagradu, nakon koje je zahvaljujući knjizi samo nastavila nizati priznanja. Roman je prodan u milijun primjeraka samo u engleskom izdanju, a preveden je na preko 50 jezika.

"Djevojka, žena, drugo" prevedena je i na hrvatski te je objavljena u nakladi Profila, a radi se o knjizi koja na poseban način priča priču o 12 žena, od kojih je svaka naizgled obična, ali na kraju posebna na svoj način. Sposobnost pisanja kakvu ima Bernardine Evaristo prikovat će vas uz kauč i knjigu zaista nećete ispustiti iz ruku do posljednje stranice. Od Newcastlea do Cornwalla, od prabaka rođenih početkom dvadesetog stoljeća do tinejdžerica dvadeset prvog, knjiga slijedi svoje likove na osobnim putovanjima kroz prostor i vrijeme tijekom proteklih sto godina.

Svaka od junakinja knjige traži svoje mjesto pod suncem, bori se za svoj status, mjesto koje može nazvati domom, za svoje ljubavnike i ljubavnice, za osjećaj pripadnosti, za budućnost ili prošlost. Kritika diljem svijeta ovu je knjigu proglasila "knjigom godine", a Evaristo je postala jedna od najpopularnijih spisateljica na svijetu.

Osim knjiga, pisala je drame za radio koje je emitirao BBC 4, pokrenula je vlastitu književnu nagradu Brunel International African Poetry Prize, bavila se radom u kazalištu, a svakim sljedećim projektom pomela je svu konkurenciju pred sobom. Njezina deveta knjiga "Manifesto: On Never Giving Up" objavljena je u listopadu ove godine, a bila je i jedna od najiščekivanijih knjiga ove godine.

Bernardine Evaristo inače je odrasla u Londonu, gdje je završila fakultet Goldsmiths, gdje je doktorirala kreativno pisanje 2013. godine. Svog supruga, pisca Davida Shannona, upoznala je 2006. godine, a njegova prva knjiga svjetlo dana je ugledala u ožujku ove godine.

