Svega nas dani dijele od premijernog predstavljanja "Orašara“ u izvedbi vrhunskih baletana Ukrainian Classical Balleta, koji ovog prosinca stižu u Dubrovnik, Zadar i Zagreb.

"Orašar" predstava koja zaluđuje svijet već generacijama u vrijeme božićnih blagdana, zaludio je i Hrvatsku. No po prvi put je hrvatska publika dobila priliku gledati "Orašara“ u izvedbi svjetskih baletnih virtuoza ukrajinskog klasičnog baleta. Takva prilika se ne propušta, što je prepoznala i naša publika pa su tako sve predstave, u sva tri grada, rasprodane.

Trupa Ukrainian Classical Balleta, koju čine neki od najkvalitetnijih baletana svijeta, nastoji kroz svoje nastupe pokazati najljepše i najzanimljivije predstave klasičnog baleta na međunarodnoj baletnoj sceni. Kao dokaz njihovog velikog međunarodnog iskustva stoji činjenica da godišnje imaju preko 300 baletnih predstava, a samo u 2018. su imali preko 70 izvedbi Orašara, proputovavši s predstavom Europu i Aziju.

U trupi plešu prvoklasni plesači, točnije solisti i prvaci ukrajinskih nacionalnih teatara, koji u svom umjetničkom izričaju čuvaju visoku tradiciju tradicionalnog ruskog baleta i baletne škole.

O plesačima:

Sergii Kliachin nakon školovanja na Kijevskoj državnoj baletnoj školi, Međunarodnom slavenskom sveučilištu u Kharkivu te Kijevskoj visokoj školi za koreografiju, započinje angažman kao prvak baleta u Opernom i baletnom kazalištu u Donjecku, 2006. godine. Od 2007. do danas prvak je Ukrajinske nacionalne opere gdje je ostvario brojne plesne uloge u baletnim predstavama među kojima su Labuđe jezero, Orašar, Pepepljuga, Snjeguljica, Pasquieta, Figarov pir, Majstor i Margarita, Faust, Bečki valcer, Romeo i Julija i dr.

Ekateryna Kurchenko diplomirala je na Baletnoj akademiji Vadim Pisarev u Donjecku. Od 2007. do 2014. prvakinja je Opernog i baletnog kazališta u Donjecku, nakon čega slijedi angažman u Kijevskom nacionalnom kazalištu, kao prva solistica. Od 2017. prvakinja je trupe Ukrainian Classical Ballet s kojima je sudjelovala na turnejama u Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Poljskoj, Kini i dr. Ističu se njezine uloge u baletima Don Quijote, Giselle, Gusar, Orašar, Labuđe jezero, Bečki valcer i dr. Sudjelovala je na baletnim festivalima Rudolf Nurejev u Milanu u godinama 2014. – 2017. te na Svjetskim baletnim zvijezdama od 2010. do 2016. u Moskvi.

Andrei Kozarezov zarana se počinje baviti plesnom koregrafijom u rodnom gradu Harkovu, gdje pod budnim okom istaknutih ruskih i ukrajinskih plesnih pedagoga: M. V. Bezzubikove, T. K. Popeskua i N. V. Silvestrova, završava studij. Od 2004. član je baletne trupe Harkovskog nacionalnog akademskog kazališta opere i baleta Lisenko. Godine 2008. dobiva naslov baletnog umjetnika najviše kategorije, a 2018. unaprijeđen je na dužnost glavnog majstora pozornice. Nositelj je brojnih baletnih uloga. Gostovao je po čitavome svijetu, i od 2013. vodeći je solist ansambla Classical ballet de Paris na turnejama po Njemačkoj.

Ivan Zhuravlov diplomirao je na Ukrajinskoj plesnoj akademiji 2011. Angažman počinje u Kijevskom nacionalnom kazalištu. Od 2012. do 2014. djeluje u Lublinskom nacionalnom kazalištu te kao gostujući plesač u Opernoj kući Varne. Od 2014. član je trupe The Great Gatsby Ballet kao corps de ballet. Od 2016. umjetnički je ravnatelj i solist The Great Gatsby Ballet. Godine 2017. jedan je od utemeljitelja trupe Ukrainian Classical Ballet, i njezin umjetnički ravnatelj. Sudjelovao je u izvedbama baleta: Labuđe jezero, Carmen, Šeherezada, The Great Gatsby Ballet, Orašar, Snjeguljica i sedam patuljaka, Romeo i Juliet, Pepeljuga, Trnoružica, Giselle i dr.

Osim vrhunskih baletana i spektakularne baletne predstave, koji Ukrainian Classical Ballet donosi u Dubrovnik, Zadar i Zagreb, u Zadru će se trupi na pozornici pridružiti i vrlo zanimljivi gosti.

Naime, ideja je stigla iz Ilirijinog Arsenala, kako bi taj prostor postao centralno mjesto neobičnih susreta te povezivanja zajednice s umjetnošću.

"Kako već godinama radimo na tome da Arsenal bude mjesto susreta i života svih generacija Zadrana, gdje umjetnost i glazba žive s gradom i njegovim ljudima, ideja povezivanja svjetskog Orašara s našim malim baletanima došla nam je prirodno i jako smo ponosni što će biti realizirana, jer mi doista živimo s našom zajednicom“, izjavila je Marijana Prtenjača, direktorica prodaje Ilirija resorta i Ilirija travela.

Tako će se ukrajinskim solistima i vrhunskim baletnim profesionalcima, na pozornici zadarskog Arsenala 11. prosinca pridružiti i maleni baletani iz zadarske glazbene škole Blagoje Bersa.

Ovo će biti jedinstvena prilika spajanja učenika baleta i već dokazanih baletnih zvijezda, a zadarska publika svjedočit će čaroliji koja će ovim spojem nastati na pozornici.

"Iznimna nam je čast što će se naši mali baletani naći na pozornici sa svjetskim baletnim umjetnicima. Zahvaljujemo Iliriji na odličnoj ideji, i nismo mogli zamisliti ljepši i draži povod za ovakav spoj, od veličanstvenog "Orašara“, kojeg uistinu obožavaju i veliki i mali. Ovakva neuobičajena prilika svakako je poticaj našim učenicima da budu što bolji u svojim ciljevima, kako bi jednog dana, nakon pozornice Arsenala, zasjali i na pozornicama svijeta. Veselimo se Orašaru, jako, od djece, do roditelja, teta i djedova i baka... za djecu je dobro samo ono najbolje. Vidimo se u Arsenalu!“, izjavila je Sanja Petrovski, profesorica glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru.