Film "Babel" dobitnik je Zlatnoga globusa te je imao i sedam nominacija za Oscara. Zašto je toliko cijenjen provjerite na programu Nove TV.

Psihološka drama Alejandra Gonzáleza Iñárritua iz 2006. godine dobitnik je Zlatnog globusa za najbolji film, a "Babel" je priča koja zaokružuje Iñárritovu "trilogiju smrti".

Film prati četiri priče koje su smještene u Maroku, Meksiku, Japanu te SAD-u, a koje počinju tragedijom američkog bračnog para koji je na odmoru u pustinji Maroka, a koji glume Brad Pitt i Cate Blanchett. Sve je izvan njihove kontrole, a u isto vrijeme gluhonijema japanska tinejdžerica dolazi u sukob sa svojim ocem te meksička dadilja koja radi za imućnu američki obitelj odluči odvesti njihovo dijete u Meksiko, bez da oni to znaju. Film možete pogledati u programu Nove TV večeras.

Film "Babel" dobio je brojna priznanja, a za prestižnu filmsku nagradu Oscar imao je seam nominacija. Brojne zanimljivosti pratile su produkciju "Babela".

Snimanje u Maroku trebalo je započeti za 17 dana, a produkcija nije imala niti jedog statista. Produkcija je u lokalnim medijima objavila poziv za statiranje te se na dan snimanja pojavilo preko 200 ljudi. Gotovo svi oni su u finalu filma.

Brad Pitt oduvijek je fan djela Alejandra Gonzáleza Iñárritua te je zbog ovoga filma odustao od uloge u filmu "The Departed" kako bi se mogao posvetiti "Babelu". Njegova obožavateljica je i Cate Blanchett, koja je skoro odbila ulogu u ovom filmu. U scenariju je pročitala da će većinu vremena provesti ležeći na podu te joj se to nije svidjelo, no ipak je prihvatila ulogu. Pitt i Blanchett kasnije su ponovno glumili par i to u uspješnici "Neobični slučaj Benjamina Buttona" iz 2008.

Gotovo cijeli film sniman je kamerom iz ruke, a kako je priča smještena na različitim kontinentima, brojni članovi produkcije te glumci nikada se nisu sreli. Film je sniman gotovo cijelu 2005. godinu.

"Babel" je jedan od najcjenjenijih filmova, a brojni ugledni časopisi i kritičari svrstali su ga među "1000 filmova koje morate pogledati prije nego što umrete".