Mila Kunis nije odoljela gledanju hit-serije "Bridgerton", a gledanje će zahvaljujući svom suprugu Ashtonu sigurno pamtiti još neko vrijeme.

Britanska serija "Bridgerton" zaludila je cijeli svijet i oborila sve rekorde gledanosti, a njezin je fenomen zaintrigirao i mnoge slavne holivudske zvijezde, među kojima i glumicu Milu Kunis.

Ona će svoje gledanje hit-serije sigurno pamtiti zbog onoga što joj se za to vrijeme dogodilo. Naime, Mila je odlučila pogledati seriju dok je njezin suprug Ashton Kutcher spavao pored nje, a kada se probudio zanijemio je od šoka jer je mislio da njegova draga gleda pornografski film u tajnosti.

"Dakle, gledala sam petu epizodu i svi oni koju su gledali seriju znaju što se u njoj događa. Ostala sam budna do ponoći, a inače idem na spavanje oko 21.30 i Ashton se probudio usred scene seksa i pitao me zbunjeno gledam li ja to pornić", ispričala je Mila za Today show.

Njezinu je priču potvrdio i Ashton koji je priznao da je bio šokiran.

"Gledala je to usred noći i nisam znao što se događa. Bilo je zastrašujuće. Kao da me vara s tom serijom", našalio se Ashton.

Serija "Bridgerton" postala je najgledanija serija nakon što ju je pogledalo više od 82 milijuna kućanstava, što je ogroman uspjeh pogotovo za zvijezde kojima je osigurala svjetsku slavu.