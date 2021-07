U četiri natjecateljske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 18 filmova će zabilježiti svjetsku, 3 međunarodnu, 1 europsku, 24 filma regionalnu i 1 bosanskohercegovačku premijeru.

Za nagrade Srce Sarajeva u Natjecateljskim programima 27. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 47 filmova. U četiri natjecateljske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 18 filmova će zabilježiti svjetsku, 3 međunarodnu, 1 europsku, 24 filma regionalnu i 1 bosanskohercegovačku premijeru.

Ove godine selekcijski tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 683 filma: 135 dugometražnih igranih, 153 dokumentarna, 245 kratkih i 150 studentskih.

Elma Tataragić, selektorica Natjecateljskog programa – igrani film u program je uvrstila 9 filmova, od kojih će 2 imati svjetsku, a 7 filmova regionalnu premijeru.

Rada Šešić, selektorica Natjecateljskog programa – dokumentarni film selektirala je 16 filmova: 8 filmova će u Sarajevu zabilježiti svjetsku, 1 europsku, 6 regionalnu i 1 bosanskohercegovačku premijeru.

U Natjecateljskom programu – kratki film, prema odluci selektorice Elme Tataragić, ove godine će biti 10 filmova: 4 će imati svjetsku, a 6 filmova regionalnu premijeru.

Asja Krsmanović, selektorica Natjecateljskog programa – studentski film, u program je uvrstila 12 filmova, od kojih će 4 imati svjetsku, 3 međunarodnu, a 5 regionalnu premijeru.



Program obuhvaća filmove i autore iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske.



NATJECATELJSKI PROGRAM – IGRANI FILM 2021.



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI IGRANI FILM

Novčanu nagradu u iznosu od 16.000 € sufinancira Turistička zajednica Kantona Sarajevo



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJEG REDATELJA / REDATELJICU

Novčanu nagradu u iznosu od 10.000 € osigurava Agnes B.



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJU GLUMICU

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJEG GLUMCA

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

1. ELEGIJA LOVORA, Dušan Kasalica (Crna Gora, Srbija, 2021., 93 min.) – svjetska premijera

2. STVARI VRIJEDNE SUZA / A LEGJOBB DOLGOKON BŐGNI KELL, Cristina Grosan (Mađarska, 2021., 84 min.) – svjetska premijera

3. BEBIA, JEDINA ČEŽNJA MOJE DUŠE / BEBIA, À MON SEUL DÉSIR, Juja Dobrachkous (Gruzija, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2020.) – regionalna premijera

4. BRDO NA KOJEM RIČU LAVICE / LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONESS, Luàna Bajrami (Kosovo, Francuska, 2021., 83 min.) – regionalna premijera

5. KELTI, Milica Tomović (Srbija, 2021, 106 min.) – regionalna premijera

6. MJESEC, 66 PITANJA / SELENE 66 QUESTIONS, Jacqueline Lentzou (Grčka, Francuska, 2021., 108 min.) – regionalna premijera

7. MURINA, Antoneta Alamat Kusijanović, (Hrvatska, Brazil, SAD, Slovenija, 2021., 92 min.) – regionalna premijera

8. TRAŽEĆI VENERU / NË KËRKIM TË VENERËS, Norika Sefa (Kosovo, 2020., 111 min.) – regionalna premijera

9. VELIKA SLOBODA / GROSSE FREIHEIT, Sebastian Meise (Austrija, Njemačka, 2021., 116 min.) – regionalna premijera



NATJECATELJSKI PROGRAM – DOKUMENTARNI FILM 2021.



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM

Novčanu nagradu u iznosu od 3.000 € osigurava Vlada Švicarske



NAGRADA ZA LJUDSKA PRAVA

Novčanu nagradu u iznosu od 3.000 € osigurava Kraljevina Nizozemske



SPECIJALNA NAGRADA ŽIRIJA

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

1. BOSANSKI BRODVEJ, Jasmina Beširević (Hrvatska, 2021., 30 min.) – svjetska premijera

2. DISTURBED EARTH, Kumjana Novakova, Guillermo Carreras-Candi (Bosna i Hercegovina, Španjolska, Sjeverna Makedonija, 2021., 71 min.) – svjetska premijera

3. DIVE / DÍVÁK, Máté Kőrösi (Mađarska, 2021., 80 min.) – svjetska premijera

4. HORIZONT, Tanja Deman (Hrvatska, 2021., 25 min.) – svjetska premijera

5. ISTI SAN / ACELAȘI VIS, Vlad Petri (Rumunjska, 2021., 29 min) – svjetska premijera

6. KAD SMO MI BILI ONI / WHEN WE WERE THEM, Danis Tanović, Damir Šagolj (Bosna i Hercegovina, 2021., 15 min.) – svjetska premijera

7. NEDJELJOM / EVERY SUNDAY, Keti Papadema (Cipar, 2020., 24 min.) – svjetska premijera

8. ŽŽŽ (ŽURNAL O ŽELIMIRU ŽILNIKU), Janko Baljak (Srbija, 2021., 90 min.) – svjetska premijera

9. SUNNY / MZIURI, Keti Machavariani (Gruzija, 2021., 67 min.) – europska premijera

10. LES ENFANTS TERRIBLES / YARAMAZ ÇOCUKLAR, Ahmet Necdet Çupur (Turska, Francuska, Njemačka, 2021., 93 min.) – regionalna premijera

11. LOOKING FOR HORSES, Stefan Pavlović (Bosna i Hercegovina, Nizozemska, Francuska, 2021., 88 min.) – regionalna premijera

12. POMIRENJE / ODPUŠČANJE, Marija Zidar (Slovenija, Srbija, Crna Gora, Kosovo, 2021., 82 min.) – regionalna premijera

13. POTREBA ZA MRŽNJOM, Filip Čolović (Srbija, 2020., 81 min.) – regionalna premijera

14. SOLDAT AHMET, Jannis Lenz (Austrija, 2021, 76 min.) – regionalna premijera

15. TVORNICE RADNICIMA, Srđan Kovačević (Hrvatska, 2021., 105 min.) – regionalna premijera

16. PEJZAŽI OTPORA, Marta Popivoda (Srbija, Francuska, Njemačka, 2021., 95 min.) – bh. premijera



NATJECATELJSKI PROGRAM - KRATKI FILM 2021.



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI KRATKI FILM - kvalifikacijski film za prijavu za nagradu Oscar®

Novčanu nagradu u iznosu od 2.500 € osigurava Podravka



NOMINACIJA ZA KANDIDATURU ZA NAGRADU EUROPSKE FILMSKE AKADEMIJE U KATEGORIJI NAJBOLJI KRATKI FILM 2021.

1. DRHTAJ SRCA / TENGNEFES, Azer Guliev (Azerbejdžan, 2021., 15 min.) – svjetska premijera

2. SA BALKONA / FROM THE BALCONY, Aris Kaplanidis (Grčka, 2020., 13 min.) – svjetska premijera

3. SOLO MOD / SOLO MODE, Tamara Kotevska (Sjeverna Makedonija, Turska, SAD, 2021., 30 min.) – svjetska premijera

4. SVE ŠTO DOLAZI, Mate Ugrin (Hrvatska, Francuska, 2021., 24 min.) – svjetska premijera

5. BRUTALIA, DANI RADA / BRUTALIA, DAYS OF LABOUR, Manolis Mavris (Belgija, Grčka, 2021., 26 min.) – regionalna premijera

6. INTERFON 15, Andrei Epure (Rumunjska, 2021, 22 min.) – regionalna premijera

7. KAZNENI UDARAC / KAZENSKI STREL, Rok Biček (Hrvatska, Slovenija, Austrija, 2021., 15 min.) – regionalna premijera

8. RASELJENI / PA VEND, Samir Karahoda (Kosovo, 2021., 15 min.) – regionalna premijera

9. SJEVERNI POL / SEVEREN POL, Marija Apchevska (Sjeverna Makedonija, Srbija, 2021., 15 min.) – regionalna premijera

10. STEAKHOUSE, Špela Čadež (Slovenija, Njemačka, Francuska, 2021., 10 min.) – regionalna premijera



NATJECATELJSKI PROGRAM - STUDENTSKI FILM 2021.



SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI FILM

Novčanu nagradu u iznosu od 1.000 € osigurava Vijeće za regionalnu suradnju

1. JEČAM / JEČAM ŽELA, Andrija Mugoša (Crna Gora, 2021., 18 min.) – svjetska premijera

2. KAD JUTRO SVANE, Karmen Obrdalj (Bosna i Hercegovina, 2021., 23 min.) – svjetska premijera

3. KAD TAMA IZGUBI / OTAN ECHASE I NICHTA, Asteris Tziolas (Grčka, 2021., 17 min.) – svjetska premijera

4. LJETNI PLANOVI / PLANURI DE VACANTA, Alexandru Mironescu (Rumunjska, 2021., 26 min.) – svjetska premijera

5. ČEKAJ ME, Damir Markovina (Hrvatska, 2020., 42 min.) – međunarodna premijera

6. OTAVA, Lana Bregar (Slovenija, 2021., 15 min.) – međunarodna premijera

7. STAN X / APARTAMENTUL X, Marius Papară (Rumunjska, 2020., 14 min.) – međunarodna premijera

8. FONICA M-120, Oliver Rudolf (Mađarska, 2020, 24 min.) – regionalna premijera

9. JESTI ZEMLJU / ERDE ESSEN, Laura Weissenberger (Austrija, 2021., 26 min.) – regionalna premijera

10. LJUBAVNE PRIČE U POKRETU / PRIN ORAȘ CIRCULĂ SCURTE POVEȘTI DE DRAGOSTE, Carina-Gabriela Dașoveanu (Rumunjska, 2021., 21 min.) – regionalna premijera

11. REDUKCIJA / REDUCTION, Réka Anna Szakály (Mađarska, 2021., 11 min.) – regionalna premijera

12. SUMRAK / FÉLHOMÁLY, Bálint Bíró (Mađarska, Belgija, Portugal, 2020., 21 min.) – regionalna premijera