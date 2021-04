Cjelokupni program festivala već se petnaest godina vodi istom misijom: promicati i brinuti za tolerantno, napredno i solidarno društvo.

Početak ljeta će i ove godine obilježiti Festival tolerancije, koji će održati svoje 15. izdanje od 1. do 10. srpnja na zagrebačkom Bundeku. Posjetitelje očekuju uspješni i intrigantni filmovi, zanimljive i provokativne izložbe koje potiču na razmišljanje te društveno važna predavanja i edukativni programi.

Da program bude potpuno zaokružen pobrinut će se i atraktivan glazbeni dio Festivala, a sve skupa će biti održano pod otvorenim zagrebačkim nebom. Cjelokupni program festivala već se petnaest godina vodi istom misijom: promicati i brinuti za tolerantno, napredno i solidarno društvo.

"U proteklih 14. godina imali smo svakakve nedaće koje su nam stajale na putu, od mijenjanja lokacije do evo rada u doba pandemije, no što nas nije ubilo to nas je definitivno ojačalo. Shvatili smo koje potencijale imamo te koliko kreativni možemo biti kako bismo napravili što bolji program za naše posjetitelje. Glavna misija nam je i dalje najvažnija, kroz kvalitetan program promicati toleranciju te u tom biti glasni i beskompromisni. Ovogodišnje izdanje nam je posebno važno jer osjećamo ogromnu potrebu da se upravo u ovim vremenima čuje glas svih obespravljenih", rekla je Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije.

Na festivalu će se prikazati pedesetak filmova, od kojih izdvajamo švicarsku dramu s elementima trilera "Svetica nemogućeg", nizozemski glazbeni dokumentarac "Here We Move Here We Groove" te češki film za mlade "Čopor" koji problematizira međuvršnjačko nasilje u sportu. Nit vodilja pri odabiru filmova, slično prethodnim godinama, bili su promicanje ideje tolerancije, dijaloga, poštovanja. Filmovi koji nastoje potaknuti gledatelje da promišljaju ono što se danas događa i da iz povijesti uče kako se ne bi ponovile tragedije iz prošlih vremena. Teme filmova su jačanje fašizma, negiranje holokausta, predrasude prema izbjeglicama te kršenje prava žena i homoseksualnih osoba.

"Organiziranje 15. izdanja nam je bila velika odgovornost. Pripremili smo sjajan filmski program koji će, sigurni smo, oduševiti publiku željnu pametnih, važnih ali i vedrih, optimističnih filmova. Postavili smo i odličan popratni program, poput dviju vlastitih izložbi i nastupa renomiranih glazbenika čiji će zvuci odjekivati Bundekom", izjavio je Hrvoje Pukšec, voditelj filmskih programa Festivala tolerancije.

Pored odličnih filmova, posjetitelji će moći pogledati i dvije izložbe koje će ih potaknuti na promišljanje što je to tolerancija te koliko smo daleko spremni ići u zagovaranju iste. Izložbom U fokusu Festival tolerancije nastavlja praksu samostalne produkcije izložbi koje tematiziraju pitanje izbjeglica, migranata i azilanata u hrvatskom društvu.

Druga izložba bit će video instalacija naslova "Mi", a nastat će u realizaciji produkcijske kuće Sekvenca, odnosno pod režijskom palicom jednog od najznačajnijih hrvatskih redatelja mlađe generacije, Jure Pavlovića. Namjera je osvijestiti problem izbjeglištva podsjećanjem javnosti da se takva situacija može desiti bilo kome i da izbjeglice trebamo promatrati na isti način kako promatramo sami sebe.

Glazbeni program ovogodišnjeg 15. Festivala Tolerancije predvodit će The Beat Fleet, Edo Maajka, Vladko Stefanovski i još mnogi drugi.

Program je kao i dosadašnjih godina besplatan, sufinanciran sredstvima Grada Zageba, HAVC-a, UNHCR-a Hrvatska i drugih partnera.