94. dodjela Oscara održava se u nedjelju, 27. ožujka, u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a u nastavku pogledajte najvažnije informacije o ovogodišnjoj svečanosti.

U tijeku su posljednje pripreme za 94. dodjelu Oscara i dugo očekivani povratak u glamuroznu normalnost Hollywooda nakon prigušene ceremonije i niske gledanosti prošle godine.

Ovo je sve što trebate znati o dodjeli Oscara 2022., uključujući gdje gledati emisiju uživo, tko bi mogao pobijediti i koje su velike kontroverze koje se spominju ove godine.

Kad je dodjela?

Dodjela Oscara bit će održana u nedjelju, 27. ožujka, u Dolby Theatreu u Los Angelesu. Početak ceremonije zakazan je za 20 sati po pacifičkom ljetnom vremenu (GMT-7). U Americi će Oscare uživo prenositi program ABC-a.

Tko će biti voditelji?

Ove će godine dodjelu uveličati Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes, a napomenimo kako je protekle 3 godine ceremonija prošla bez voditelja. Producenti Oscara izjasnili su se kako žele da dodjela više izgleda kao film, nego kao klasična dodjela nagrada. Nakon 2019. godine i skandala koji je obilježio voditelja Oscara te godine Kevina Harta, producenti su odlučili dodjelu nagrada održati bez klasičnog voditelja.

Tko predstavlja nominirane?

Producenti emisije još nisu sastavili cijeli popis i nastavit će dodavati imena tijekom cijelog tjedna, ali u ovom trenutku zvijezde za koje se očekuje da će podijeliti nagrade Oscar dobitnicima su: Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong’o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry and Tracee Ellis Ross.

Tko su nominirani u najvažnijim kategorijama?

U 4 kategorije Oscara za koju svi žele biti nominirani našli su se:

Kategorija za najbolji film: ''Kralj Richard“ u režiji Reinalda Marcusa Greena, ''Priča sa zapadne strane“ Stevena Spielberga, ''Ne gledaj gore“ nastao od Adama McKaya, ''CODA“ Sian Heder, ''Belfast“ u režiji Kennetha Branagha, ''Šape pasje“ pod redateljskom palicom Jane Campion, ''Ulica noćnih mora“ Gullierma del Tora, poznata ''Dina“ Denisa Villeneuvea, ''Licorice Pizza“ Paula Thomasa Andersena i kao najbolje ocijenjeni film prema gledateljima ''Drive My Car“ u režiji Ryusuke Hamaguchija.

U kategoriji za najbolju glumicu nominirane su: Jessica Chastain – ''Oči Tammy Faye“, Olivia Colman – ''Mračna kći“, Penélope Cruz –''Paralelne majke“, Nicole Kidman – ''Being the Ricardos“ i Kristen Stewart za ulogu princeze Diane u filmu ''Spencer“.

U kategoriji za najboljeg glumca našli su se: Javier Bardem – ''Being the Ricardos“, Benedict Cumberbatch – ''Šape pasje“, Andrew Garfield – ''tick, tick… BOOM!“, Will Smith –''Kralj Richard“ i Denzel Washington – ''Tragedija Macbetha“.

U kategoriji za najboljeg redatelja bore se: Kenneth Branagh za film ''Belfast“, Paul Thomas Anderson s filmom ''Licorice Pizza“, Jane Campion – ''Šape pasje“, Ryûsuke Hamaguchi – ''Drive My Car“ i Steven Spielberg – ''Priča sa zapadne strane“.

Koje su prognoze za pobjednike?

''Šape pasje“ je pretpostavljeni favorit za najbolji film i najbolju režiju za Jane Campion, ali postoji i mogućnost da “CODA” uzme kategoriju za najbolju sliku. Među ostalim vjerojatnim dobitnicima su Will Smith za najboljeg glumca ("Kralj Richard"), Jessica Chastain za najbolju glumicu ("Oči Tammy Faye"), Troy Kotsur za najboljeg sporednog glumca ("CODA") i Ariana DeBose za najbolju sporednu glumicu ("Priča sa zapadne strane").

Tko je dobio najviše nominacija ove godine?

Za ovogodišnju dodjelu nagrada najviše je nominacija dobio film ''Šape pasje“, čak 12. U stopama ga slijedi i film ''Dina“ za koji su mnogi bili iznenađeni brojem nominacija – njih 10. Komentatori se također bune za kategoriju za najbolju glumicu u kojoj ove godine nominaciju nije dobila Lady Gaga za film ''Dinastija Gucci“ te Jennifer Hudson za ''Respect“ i Caitriona Balfe za film ''Belfast“. Saznat ćemo tko će se pridružiti filmovima s najviše nominacija proteklih godina.

Tko će nastupati?

Iako još nije potvrđeno, kruže špekulacije da će u pauzama Oscara nastupati Beyonce, Billie Eilish i Van Morrison. S nestrpljenjem se očekuju službene potvrde.

Tko će biti nagrađeni, kako će izgledati sama dodjela te sve ostale informacije pratite na našem portalu.