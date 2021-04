Najpoznatiji alter ego Sache Barona Coena vratio se nakon 14 godina, a u filmu "Borat 2" ponovno je uspio nasmariti brojne sugovornike te je ostvario i dvije nominacije za Oscara.

Drugi nastavak filma o kazahstanskom novinaru Boratu Sagdiyevu ostvario je dvije nominacije za prestižnu nagradu Oscar.

Punog naziva "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" ili kraće "Borat 2" nominiran je u kategoriji za najbolji adaptirani film godine, dok je Maria Bakalova, koja u filmu glumi Boratovu kći Tutar, u utrci za najbolju sporednu glumicu.

Najpoznatiji alter-ego majstora prerušavanja Sache Barona Coena vratio se nakon 14 godina i ponovno se uputio u turneju po SAD-u, i to s ciljem da svoju 15-godišnju kći pokloni Michalu Pencu, koji je u vrijeme snimanja filma bio američki potpredsjednik.

Coen je za drugi nastavak nabavio novi "mankini", a i ovoga je puta uspio prevariti mnoge sugovornike, među ostalima i Rudyja Giulianija, bivšeg gradonačelnika New Yorka i odvjetnik Donalda Trumpa.

Prije nego je film objavljen na streaming servisu Amazon, u javnost je procurila snimka intervjua Giulianija i glumice Bakalove koja se lažno predstavila kao novinarka te je nakon intervjua s njom otišla u hotelsku sobu. Tamo su kamere zabilježile Giulianija koji se ispružio na krevetu i zavukao ruku u hlače, a zatim je u sobu upao Shasha, odnosno Borat pretvarajući da je Bakalova njegova kći Tutar i vičući: "Ona ima 15 godina, prestara je za tebe".

Scenes From Borat Film featuring Rudy Giuliani pic.twitter.com/NU1kKLu41Y — GuruLeaks (@Guruleaks1) October 21, 2020

Nakon što je video procurio u javnost, Giuliani se pravdao kako je samo uvlačio košulju u hlače, a na njegovu žalost, u obranu mu je stao i Borat.

"Ovdje sam da branim američkog gradonačelnika Rudolpha Giulianija. Mediji su se poslužili lažnim vijestima i nevini seksualni susret između muškarca koji je na taj odnos pristao i moje 15-godišnje kćeri, pretvorili u nešto grozno", objavljeno je tada na Boratovom službenom Twitter profilu.

Giuliani nije jedini koji je nasjeo na Cohenovu podvalu. Povjerovala mu je i Jeanise Jones, koja je u filmu glumila dadilju njegovoj kćeri Tutar, misleći kako se radi o dokumentarcu.

"Mislila sam da je sve stvarno pa sam se osjećala pomalo izdano kada sam saznala istinu", rekla je Jeanise za New York Post nakon što je u najavi filma doznala da se nije radilo o 15-godišnjoj tinejdžerici već o 24-godišnjoj glumici.

"Šokirala sam se kad sam vidjela kakav je to film", dodala je, a otkrila je i da je nakon završetka snimanja filma, dok još nije znala da se na radi o dokumentarcu, zamolila članove svoje crkve da mole za Tutar.

"Bili smo zabrinuti i molili smo se za nju", prisjetila se Jones koja je za ulogu u filmu regrutirana preko svoje baptističkoj crkvi Ebenezer u Oklahoma Cityju. Otkrila je i da je za snimanje plaćena 3600 dolara, ali i da je zbog uloge dobila otkaz na poslu.

Borat je prevario i Trumpa. U jednom dijelu filma glumica Maria Bakalova navodno je uspjela ući u Bijelu kuću bez odgovarajuće sigurnosne provjere i bez testa na koronavirus, što je razbjesnilo bivšeg američkog predsjednika kada je pogledao snimku.

"Nije mi smiješan. Za mene je on nakaza" komentirao je Trump Cohena na svojem sada ugašenom Twitteru.

Jedan od rijetkih koje Sacha nije naljutio je glazbenik Goran Bregović jer su se u drugom nastavku filma našle njegove dvije skladbe. Jedna od njih je "Ederlezi", koja je publici poznata iz filma Emira Kusturice "Dom za vješanje", a druga je skladba "Kalašnjikov", koja je također napravljena za jedan Kusturičin film - "Underground".

Hoće li film osvojiti ijedan zlatni kipić, doznat ćemo u nedjelju 25. travnja kada ja zakazana ovogodišnja dodjela Oscara, a Sacha se zbog uloge u filmu "Čikaška sedmorka" našao i u utrci za najboljeg sporednog glumca.