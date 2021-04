Dok je snimao film "Another Round" za kojeg je dobio Oscara, redatelj Thomas Vinterberg u tragičnoj je nesreći ostao bez kćeri Ide.

Danski redatelj Thomas Vinterberg osvojio je Oscara u kategoriji za najbolji strani film i to onaj naziva "Another Round", u čijem je središtu priča o prijateljstvu i alkoholu, a to je ujedno četvrti Oscar koji je otišao u Dansku.

No njegov govor zahvale otkrio je i autorovu tragičnu priču te mnoge u publici i pred malim ekranima ostavio u suzama. Naime, njegova 19-godišnja kćer Ida izgubila je život u tragičnoj nesreći kada je on radio na snimanju nagrađenog filma. Ida je čak trebala imati ulogu u njemu jer se oduševila scenarijem nakon što ga je pročitala i nije krila uzbuđenje zbog toga koliko joj je dobar.

"Trebala je biti u njemu i ako se netko usudi vjerovati da je nekako ovdje s nama, trebali biste ju vidjeti kako plješće i navija s nama. Na kraju, snimili smo ovaj film za nju, kao uspomenu na nju. Dakle Ida, ovo je čudo koje je jednostavno dogodilo, a ti si dio tog čuda. Možda čak negdje i vučeš neke konce. Ovo je za tebe", izjavio je Thomas na rubu plača.

U jednom od prethodnih intervjua za CNN izjavio je kako mu je rad na filmu zapravo pomogao da prebrodi tugu zbof kćerine smrti.

"To mi je dalo svrhu i udaljilo me od životnog pada. Osjećao sam da je to neka veća svrha za nju. Prije njezine smrti ambicija mi je bila snimiti film koji potvrđuje život, a nakon toga to je postalo nešto nužno. Želio sam proslaviti život koji tako lako možemo izgubiti", izjavio je Thomas.