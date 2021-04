Ususret ovogodišnjim Oscarima izdvojili smo najgolišavija izdanja s prethodnih dodjela prestižnih filmskih nagrada.

U takozvanom zlatnom dobu Hollywooda glamur je bio glavni modni imperativ na crvenom tepihu, no vremena su se promijenila. Posljednjih godina crvenim tepisima dominiraju golišava i provokativna izdanja, a slavne se dame posebno vole pokazivati na dodjeli Oscara.

Kendall Jenner, Adriana Lima, Emily Ratajkowski i druge poznate manekenke predvodnice su tog trenda, no u stopu ih prate i glumačke dive poput Nicole Kidman i Charlize Theron.

Ususret ovogodišnjoj dodjeli prestižnih filmskih nagrada, koja će se zbog pandemije koronavirusa razlikovati od svih prethodnih, prisjetili smo se nekih upečatljivih golišavih oskarovskih outfita slavnih dama iz proteklih godina.

Bilo je tu svega, od dekoltea do pupka, preko potpuno prozirnih haljina, do proreza koji sežu iznad bokova sve do struka, a najprovokativnija izdanja možete pogledati u našoj galeriji.

Inače, 93. po redu dodjela svečane dodjele filmske nagrade Oscar zakazana je za ponedjeljak 26. travnja, a održat će se u na dvije lokacije u Los Angelesu - u kazalištu Dolby, gdje se inače održavala od 2001. godine, i na željezničkoj stanici Union Station.

Ovogodišnja dodjela bila je odgođena za čak dva mjeseca zbog pandemije, a cijela ceremonija bit će nešto skromnija i s manje sudionika. Na njoj će se tako naći samo prezenteri, nominirani i njihovi gosti, ali producenti se trude da to bude show koji nitko neće htjeti propustiti i najavljuju neviđeni spektakl.