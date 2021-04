Ovogodišnji Oscari slijede temu "nagrade prikaži kao film" i primarno će biti održani uz fizički razmak na željezničkoj stanici Union Station u centru Los Angelesa.

Pet pjesama nominiranih za ovogodišnje Oscare izvest će se na krovu novog muzeja Akademije filmske umjetnosti te u sićušnom ribarskom gradiću na Islandu, u pokušaju producenata da osvježe format showa pogođenog u pandemiji koronavirusa.

Zvijezda "Hamiltona" Leslie Odom Jr bit će među onima koji će nastupiti s krovne terase još neotvorenog Muzeja filmske umjetnosti u Los Angelesu čije je otvaranje odgođeno zbog covida-19. Njegova pjesma "Speak Now" iz drame o građanskim pravima "One Night in Miami" bit će dio posebne emisije prije Oscara, kao i balada "Husavik" iz komedije "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" Willa Ferrella koja će se izvesti s istoimene luke na Islandu.

"Osmislili smo ozbiljne akcije prije i poslije kako bismo poboljšali naš glavni događaj", priopćili su u petak dobitnik Oscara Steven Soderbergh i njegovi kolege koproducenti.

"Naš prijedlog je gledajte cijelu stvar, inače ćete propustiti nešto zaista neočekivano i zabavno." Ovogodišnji Oscari slijede temu "nagrade prikaži kao film" i primarno će biti održani uz fizički razmak na željezničkoj stanici Union Station u centru Los Angelesa.

Harrison Ford, Brad Pitt i Reese Witherspoon su među glavnim voditeljima ovogodišnjih Oscara, što će značiti i prvo okupljanje najvećih imena Tinseltowna na crvenom tepihu od prošlog proljeća. Dodjelu Oscara će u Velikoj Britaniji i Francuskoj pratiti nominirani za Oscare koji ne mogu doputovati u Los Angeles.

Producenti su također najavili emisiju nakon glavnog događaja - "Oscars: After Dark" u kojoj će se prikazati najveći dobitnici sa svojim zlatnim kipićima te intervjui sa zvijezdama.

Svečana, 93. dodjela Oscara održat će se 25. travnja, dok će se novi muzej Akademije filmske umjetnosti i znanosti otvoriti 30. rujna.

(Hina)