Taika Waititi svog je Oscara nakratko pospremio ispod sjedala.

I ovogodišnja dodjela Oscara, 92. po redu, donijela je brojne zanimljive trenutke i scene o kojima će se u Hollywoodu pričati još neko vrijeme, a neki od njih već su postali viralni.

Jedan od njih zabilježila je glumica Brie Larson, koja je kamerom na mobitelu uspjela uhvatiti novozelandskog redatelja Taikija Waititija, koji je kući ponio Oscara za najbolji adaptirani scenarij filma "Jojo Rabbit" , no zanimljivo je što je učinio prije toga.

Naime, Brie je Waititija snimila baš u trenutku kada se s pozornice vratio na svoje mjesto u publici sa zlatnim kipićem, nakon čega ga je odložio na pod, točnije ispod sjedala ispred sebe kako ga ne bi morao ostatak večeri držati u rukama. On je za to iskoristio priliku dok su Salma Hayek i Oscar Isaac uručivali Oscara za najbolju montažu zvuka.

Brie Larson filming Taika Waititi taking great care of his new Oscar #Oscars pic.twitter.com/2JkHywwRL9