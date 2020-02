Dudley Nichols, George C. Scott i Marlon Brando jedini su ljudi u povijesti Oscara koji su odbili svoje nagrade. Donosimo njihove priče.

Nagrada Oscar uglavnom je svima u svijetu filma najveće priznanje koje u životu mogu dobiti. Dalje od toga ne ide, Oscar je najvažniji trijumf i nakon takvog dobitka sve u karijeri vam ide uzlazno, ako ste u filmu. Ipak, ne smatraju svi isto te su neki tijekom Oscarove povijesti odbili nagradu koju im je Akademija dodijelila.

Samo su tri čovjeka u povijesti dodjele ove prestižne filmske nagrade odbila svoje Oscare. Donosimo njihove priče.

Dudley Nichols

Prva osoba koja je ikada odbila nagradu Oscar bio je scenarist Dudley Nichols. Osvojio je nagradu za najbolji scenarij za film "The Informer" 1935. godine, a Oscara je odbio zbog štrajka scenarista u Hollywoodu iste godine. Nagradu Akademije prihvatio je tri godine kasnije kada su se malo smirile strasti u svijetu filma, no svejedno je ušao u povijest.

Katharine Hepburn nije se pojavila na svečanosti dodjela Oscara kada je bila nominirana, no to ne znači da je Oscara odbila. Ponosno je svoje nagrade izložila u kući. Prošlo je 35 godina dok sljedeći čovjek nije odbio svog Oscara.

George C. Scott

Glumac je bio poznat po tome da mu se ceremonija dodjele Oscara iskreno gadila, a 1971. godine bio je nominiran za najboljeg glumca za ulogu generala Georgea S. Pattona u istoimenom filmu. Ne samo da je odbio nagradu, odbio je i nominaciju. Scott je Oscare slavno nazvao "dvosatnom paradom mesa s nakaradnim javnim prikazivanjem glumaca iz ekonomskih razloga". Akademiji je poslao telegram u kojem je istaknuo da će odbiti nagradu ako je dobije, a nije želio ni da se njegovo ime spominje u nominacijama.

Da stvar bude još gora, to je bilo vrijeme kada su mnogi dovodili u pitanje legitimitet Akademije i same nagrade. Scott je dobio nagradu, ali ona je vraćena Akademiji dan kasnije.

Marlon Brando

Samo tri godine kasnije dogodio se jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti Oscara. Marlon Brando dobio je nagradu Akademije za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kum". Razlog zbog kojeg je popularni glumac odbio Oscara za ulogu Vita Corleonea na dodjeli nagrada te je godine pročitala američka Indijanka Shasheen Littlefeather.

Razlog je bio prikazivanje Indijanaca u Hollywoodu i na televiziji. Jedan dio publike zviždao je dok je Littlefeather čitala Brandovo pismo, dok joj je drugi dio zapljeskao. U to vrijeme Indijanci nisu gotovo nikako sudjelovali u filmskoj industriji, a ako jesu, koristili su ih kao statiste. Marlon Brando zbog toga je bio duboko uvrijeđen. Littlefeather i Brando nakon te dodjele dobili su brojne kritike iz filmske industrije i medija, no do danas su ostali zapamćeni zbog svoje scene.