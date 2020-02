Jonathan Pryce glumi aktualnog papu u filmu nominiranom za Oscara, no privatno nije religiozan.

Velški glumac i pjevač Jonathan Pryce na sceni je još od početka 70-ih godina prošlog stoljeća, a u centar pozornosti dovela ga je uloga u filmu "The Two Popes", u kojem je utjelovio trenutačnog papu Franju. Pryce iza sebe ima godine i godine iskustva, no s ovom ulogom dobio je i priznanje Akademije nominacijom za najboljeg glumca na predstojećim dodjelama nagrada Oscar.

Glumac u nominiranom filmu glumi uz Anthonyja Hopkinsa, za kojeg kaže da su se izvrsno slagali tijekom snimanja filma. Dvojac se već susreo u poslu, i to 1992. godine kada su snimali projekt koji je vodio George Martin.

Istaknuo je kako privatno nije religiozna osoba, posebno nije katolik. Još kao tinejdžer odustao je od bilo kakve religije, a kaže kako mu je papa Franjo zbog uloge jedini papa kojeg je primijetio posljednjih godina, ali samo zbog uloge. Pryce se iznenadio papinom osobnošću, a smatra da aktualni papa govori u njegovo ime i u ime brojnih njemu sličnih ljudi te je bolji u svojoj politici i od mnogih političara.

Glumcu se sviđa papina transformacija u osobu koja je danas, a smatra da je ulogu dobio zbog 47 godina karijere i toga što se profilirao kao glumac, no ne isključuje činjenicu da je uloga dijelom pripala njemu jer fizički veoma podsjeća na papu.

Projekciju filma gledali su i u Vatikanu, gdje su bili glavni glumci filma, ali i brojni vatikanski dužnosnici. Pryce kaže da je bio dosta nervozan, ali je kardinal Turkson, koji je inače jako blizak s papom Benediktom i papom Franjom, bio nasmijan tijekom cijeloga filma. Zamolio ih je da DVD odnesu papi film da ga pogleda, a istaknuo je kako će se papi Franji film sigurno jako svidjeti. Glumac kaže da mu je to bio jedan od najemotivnijih trenutaka u karijeri u posljednjih nekoliko godina.

Jonathan Pryce htio je postati učitelj prije nego što se okušao u glumi. Završio je prestižnu Kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti, a tijekom studiranja više se okrenuo glumi nego nastavi. Probio se u klasiku "Brazil", a nakon toga je ostvario brojne uloge važne za njegovu karijeru.