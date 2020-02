Olivia Colman bila je prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, a našalila se na račun svog supruga.

Olivia Colman prošle je godine slavila na Oscarima u kategoriji najbolje glumice, a na ovogodišnjim prestižnim filmskim nagradama Colman je bila prezenterica.

Glumica se popela na pozornicu Dolby Theatrea te se našalila da je njezina prošlogodišnja nagrada Oscar "najbolja večer u životu njezinog supruga, a triput je rodila". 46-godišnja Colman nagradu Oscar uručila je kolegi Joaquinu Phoenixu, koji je slavio u kategoriji najboljeg glumca za film "Joker".

No, prije nego što je pročitala tko je dobitnik, glumica je dobila brojne ovacije i pljesak publike zbog šala o svom suprugu Edu Sinclairu.

"Pozdrav svima, hvala što ste me primili naztrag. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Oscari proše godine bili su najbolja večer u životu mog supruga. On je to i rekao, a samo ću spomenuti da sam rodila troje djece. Nadam se da se i večeras svi zabavljate jednako kao što se moj suprug zabavljao prošle godine", rekla je glumica u opuštenom govoru.

Olicia Colman i Ed Sinclair upoznali su se dok su skupa glumili u predstavi Alana Ayckbourna u Cambridgeu. Vjenčali su se 2001. godine, a ponosni su roditelji troje djece.